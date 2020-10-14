Эрдоган позвонил Путину

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили военный конфликт в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны – сообщает сайт российского президента

«Подробно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия, договорённость о котором была достигнута 10 октября в Москве. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ. Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона», – говорится в официальном сообщении.

10 ноября в Москве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Однако сразу после его подписания обе стороны заявили о нарушении перемирия, обвинив противника в срыве перемирия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах.

Премьер-министр Армении Николом Пашиняном заявлял об участии турецких войск в войне на стороне Азербайджана.

Азербайджан и Турция настаивают на продолжении венных действий до тех пор, пока «оккупанты» не покинут территорию Нагорного Карабаха.