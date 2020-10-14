Эрдоган призвал Минскую группу ОБСЕ «вернуть территории Азербайджану»

Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и «вернуть территории» Азербайджану, такое мнение высказал 14 октября президент Турции Тайип Эрдоган.

«Азербайджан всего лишь требует возвращения оккупированных территорий, но Минская группа, в частности США, Франция и Россия, затягивает процесс», - заявил политик в ходе выступления в парламенте Турции. Он уверен, что Минская группа должна немедленно прекратить переговоры и «отдать территории их владельцу».

Эрдоган также заявил, что Анкара никогда не отправляла бойцов сирийской оппозиции из арабской республики в Азербайджан, напомнив, что «все умалчивают о вооружении, поставляемым из России и Франции в Армению».

«Никто не говорит о тех вооружениях, которые поставлялись из РФ и Франции в Армению, но они обвиняют Азербайджан в использовании сирийских бойцов», - выразил мнение глава Турции.

13 октября американская газета The Wall Street Journal сообщила в своем материале, что Турция перебросила «сотни связанных с ней боевиков из Сирии в зону конфликта в Нагорном Карабахе».