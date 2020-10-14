Freedom House раскритиковало Украину за цензуру в интернете

Директор отделения организации Freedom House на Украине Мэтью Шааф заявил, что блокировка социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» нарушает права украинцев на отсутствие цензуры.

«Украинская власть продолжает блокирование большого количества веб-сайтов и контента, ссылаясь на его опасность для общества, без предоставления убедительных аргументов в пользу того, что блокирование – ­это единственная эффективная и возможная опция. Кроме постоянного пренебрежения принципами защиты прав человека и верховенства права, направленных на защиту от цензуры, выглядит так, что политика блокировки становится единственной, а не последней опцией. К сожалению, за все это время почти никаких усилий со стороны государства не было направлено на то, чтобы научить и подготовить украинских граждан становиться ответственными и осведомленными пользователями информации и Интернета», – говорится в докладе Freedom House.

В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко расширил список санкций против России, запретив использование на территории страны социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также поисковик «Яндекс» и почтовый сервис Mail.ru.

В мае 2020 президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций, введенных Порошенко.