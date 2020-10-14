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Группа «Мумий Тролль» приглашает всех в собственную VR-вселенную

Москва, 14.10.2020
16 октября Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» отпразднуют День рождения на Lookport в собственной виртуальной вселенной и сыграют все песни культовой пластинки «Точно Ртуть Алоэ», которой исполняется 20 лет.
#Культура
  • Группа «Мумий Тролль» приглашает всех в собственную VR-вселенную

предоставлено пресс-службой

Моушн-дизайнеры, режиссеры, художники и разработчики команды Lookport создали новый опыт для зрителей, который позволяет им полностью погрузиться в контент и почувствовать себя участником процесса. Тысячи поклонников услышат в это вечер все песни культовой пластинки «Мумий Тролля» в новой аудиовизуальной реальности, в которую можно будет попасть из любой точки планеты как с помощью VR-очков, так и через экраны смартфонов, ноутбуков, домашних телевизоров.

Также вас ждет презентация независимого трибьюта «Карнавала.Нет. XX лет», в котором приняли участие главные герои молодой русскоязычной поп-музыки из России, Беларуси и Украины: арт-поп созидатель Иван Дорн, взвинченные авангардисты ГШ, инди-сказочники «Созвездие Отрезок», самая изобретательная русскоязычная певица момента Kate NV (Катя Шилоносова), а также  Не’Мой фронт, Poexxxali, Максим Свобода, СОЮЗ, Залпом, TAPENIGHT, Mirèle, hodíla ízba, Сансара, Tannd Sape, Lovvlovver, Noteless & Kito Jempere.

«Мумий Тролль» и Lookport создали не просто онлайн концерт, а масштабную виртуальную платформу с несколькими зонами. На главной сцене пройдёт выступление самой группы «Мумий Тролль». На трибьют сцене вы встретитесь с Иваном Дорном, Максом Свободой и другими музыкантами. Также сможете побывать в виртуальной копии студии, где записывался альбом, и полистать блокнот Ильи Лагутенко с заметками к песням. После концерта и премьеры трибьют-альбома слушатели смогут встретиться с участниками «Мумий Тролля» в онлайн-комнате Meet&Greet и зайти в виртуальный магазин, чтобы подобрать для себя что-то из специальной капсульной коллекции, доступной исключительно в рамках проекта «Точно Ртуть Алоэ VR».

Подключайтесь к концерту из любой точки планеты с помощью любого удобного для вас гаджета и отправляйтесь на изучение вселенной «Мумий Тролль» в формате 360VR.

Дата: 16 октября

Время начала: 20:00 (по Москве)

Пропуск в VR вселенную Мумий Тролль: https://lookport.live/live/mumiytroll

Трейлер: https://youtu.be/hazb2FNi6jM

Послушать трибьют-альбом: https://music.apple.com/ru/album/карнавала-нет-xx-лет/1532975880

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