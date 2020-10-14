Курс доллара: лучший прогнозист рассказал, что будет с рублем к концу года

В среду рубль немного снижается к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 12:00 мск на Мосбирже курс доллара составлял 77,26 руб. (+21 коп.), а курс евро 90,69 (+22 коп.).

По мнению экспертов, ослабление рубля связано с негативной динамики всех валют ЕМ и снижающимися в цене котировками на «чёрное золото». Аппетит глобальных игроков к риску пропал также на новостях о том, что компания Johnson & Johnson объявила о приостановлении испытания вакцины от коронавируса из-за болезни одного из участников клинических испытаний.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг предстоящих в ноябре президентских выборов в США. Согласно последним данным социологов, представитель демократов Джо Байден значительно опережает нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа. Как полагают эксперты, победа «спящего Джо» почти наверняка приведёт к ужесточению антироссийской риторики со стороны Вашингтона и введению новых санкций против нашей страны.

Дмитрий Полевой из «ЛОКО-Инвест» предположил, что коридор 76,50-77,50, который наблюдается на этой неделе в паре доллар-рубль, сохранится не только на сегодняшней сессии, но также и в ближайшие дни.

«Даже несмотря на то, что большинство валют ЕМ снижаются, нашей валюте вчера удалось пусть совсем чуть-чуть, но укрепиться. Возобновившийся сегодня рост доллара к основным мировым валютам вновь ослабил ЕМ. Но, мы считаем, что предстоящий налоговый период в России умеренно поддержит рубль. Поэтому, если в ближайшей перспективе внешнеполитический фон сильно не ухудшится, а цены на нефть останутся примерно на том же уровне, что и сейчас, то доллар выше 75,50 за рубль вряд ли поднимется», – сказал Полевой.

Аналитик Banco Santander Войцех Мазуркевич – самый точный прогнозист курса пары доллар-рубль в третьем квартале, согласно рейтингу, который ведет агентство Bloomberg – предположил, что российская валюта к концу этого года может приблизиться к минимуму, достигнутому в разгар мартовских продаж. По его мнению, рубль упадет примерно до 81,00 за доллар. При этом, как считает он, курсовая динамика во многом будет зависеть от президентских выборов в США.

«На данный момент выборы главы Белого дома – самая непредсказуемая вещь в мире. И, несмотря на мой негативный прогноз, на рубль они могут подействовать всё-таки положительно. Но только при условии, что перспективы глобального роста и цены на сырьевые товары улучшатся или если реальные ставки в России перестанут падать, – считает он.

Между тем в Danske Bank предположили, что альтернативная энергетика и геополитика будут давить на рубль в перспективе ближайших 2-3 месяцев. В частности, аналитики этой кредитной организации Ларс Мерклина и Якоб Кристенсен заявили, что так как инфляция в России сместилась в более низкий диапазон 2-3%, в банке больше не считают относительную инфляцию важным фактором, который влияет на курс рубля.

При этом в Danske Bank прогнозируют дальнейший рост евро к рублю - до 96,00, отмечая при этом, что против российской валюты сыграет выбор глобальных игроков в пользу акций компаний сектора альтернативной энергетики.

«Также негативными факторами для рубля будут политические события, в том числе конфликт между Арменией и Азербайджаном, ситуация в Киргизии и Белоруссии. Кроме того, неизбежны новые антироссийские санкции со стороны США и стран Евросоюза. Всё это отрицательно скажется на перспективах российской валюты, как в короткую, так и в длинную», – резюмировали аналитики.

В свою очередь Commerzbank ухудшил прогноз на конец года по рублю из-за увеличения больных коронавирусом и угрозы новых антироссийских санкций. Однако данный прогноз существенно выше текущих уровней. Кроме того, в этой кредитной организации ждут солидного укрепления рубля к концу следующего года.

«Существенный рост заболевших COVID-19 в России, а также опасения по поводу санкций на ближайшую перспективу ограничат любое укрепление рубля, – подчеркнул эксперт Commerzbank Татха Гхош. – Вторая волна заражений в РФ уже превзошла первую, и существует угроза новых санкций США и ЕС против России в связи с подозрением в отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального».

В этой связи, как отметил аналитик, банк повышает прогноз курса доллара США к рублю на конец года до 76,00 с 70,00.

«Но мы ожидаем, что к концу 2021 года пара доллар-рубль будет торговаться по 65,00. По нашему мнению, санкции Запада окажутся осторожными или даже символическими, а восстановление цен на нефть – очень заметным. Еще одним фактором усиления российской валюты станет сдержанность в 2021 ЦБ РФ в вопросе снижения процентных ставок», – резюмировал он.