Лавров призвал разместить российских наблюдателей в Нагорном Карабахе

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что было бы правильно разместить военных наблюдателей из России на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

При этом, как подчеркнул он в интервью радиостанциям «Спутник», kp.ru и «Говорит Москва», окончательно решение по данному вопросу остаётся за Азербайджаном и Арменией.

«Сейчас даже не миротворцы должны участвовать в механизме верификации, а военные наблюдатели, их было бы достаточно, – пояснил Лавров. – Мы считаем, что было бы совершенно правильно, если бы это были российские военные наблюдатели, но повторю, что окончательное слово должно быть за Баку и Ереваном».

Глава российского МИД также пояснил, что для согласования механизмов верификации режима прекращения огня в Карабахе, необходимо встречаться по линии военных.

Напомним, столкновения на территории Нагорного Карабаха начались 27 сентября, после чего обе стороны конфликта обменялись взаимными обвинениями в провоцировании конфликта: премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что ее ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. В Баку же заявили, что ВС Азербайджана только предпринимает ответные меры на действия армянской стороны на линии соприкосновения.

Рано утром 10 октября, после 9-часовых переговоров, проходивших в Москве, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов подписали соглашение о прекращении огня. Документ краток и состоит из четырёх пунктов.

Первый – с 10 октября «для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших» вступает в силу перемирие. Второй – «конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно». Третий – Армения и Азербайджан возобновляют переговоры, признавая посредничество сопредседателей Минской группы ОБСЕ (то есть, России, Франции и США). Четвёртый – стороны подтверждают неизменность переговорного процесса.

Однако сразу после начала действия перемирия официальные представители министерств обороны Азербайджана и Армении заявили о его нарушении со стороны противника.