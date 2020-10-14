Макрон объявил о введении комендантского часа в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что в стране идет вторая волна заражений коронавирусом. В связи с этим в столичном регионе Франции и ряде районов «красной зоны» – Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле, Гренобле, Монпелье, Руане и Сент-Этьене с 17 октября вводится комендантский час с 21.00 до 06.00, который продлится как минимум четыре недели. Макрон заявил о намерении подать в парламент законопроект, который позволит продлить действие комендантского часа до 1 декабря 2020 года.

После введения комендантского часа запрещена не только работа всех предприятий, но и передвижение по улицам «без веской причины». За нарушение комендантского часа будет грозить штраф 135 евро, а при повторном нарушении 1500 евро. На территории, где введен комендантский час, проживает около трети населения Франции.

Последние две недели во Франции фиксируется все больше случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 7 октября коронавирус был выявлен у 18700 человек.

В конце марта 2020 года французские власти ввели жесткий карантин в стране, в то время как количество ежесуточных заражений коронавирусом не превышало 8 тыс в сутки. По итогам второго квартала 2020 года из-за введенного карантина и вынужденной остановки экономики страны ВВП Франции упал на 13,8%.