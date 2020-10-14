Медики предупредили ещё об одном тяжёлом осложнении коронавируса

Сингапурские медики рассказали ещё об одном тяжёлом осложнении коронавируса. Наблюдая за пациентами, у которых был выявлен этот вирус, они пришли к выводу, что COVID-19 может привести к гангрена нижних конечностей, передаёт РЕН ТВ.

Как пояснили специалисты, гангрена развивается из-за возникновения тромба в аорте, а тромб появляется в результате заражения коронавирусом. В частность, у 39-летнего мужчины, у которого был диагностирован COVID, через некоторое время появились сильные боли в правой ноге с постепенным возникновением гангрены на пальцах. Чтобы предотвратить распространение гангрены больному поставили стент, у уже появившиеся очаги исчезли спустя пару месяцев.

«Современные исследования показывают, что коронавирус может привести к развитию не только тромбов, но и инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний», – напомнили медики.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом COVID-19 рассказали о новых осложнениях, которые появляются после выздоровления. В частности, некоторые из них пожаловались на проблемы с мыслительными функциями. Например, жительница Австралии описала это явление как «туман в голове», предположив, что это сравнимо с когнитивной дисфункцией.

«Я уже завершила курс лечения, вируса у меня нет, лёгкие в норме, но всё равно не могу работать более 1-2 часов в день. Даже обычный поход в магазин для меня стал проблемой. А иногда всё, что я могу делать, – это просто лежать в постели», – призналась женщина.

Кроме того, она призналась, что испытывает трудности с речью, приготовлением еды и составлением электронных писем. В свою очередь жительница Нью-Джерси подчеркнула, что из-за аналогичных осложнений не может устроится на новую работу.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 14 231 новых больных, что стало очередным суточным антирекордом по заражениям за всё время пандемии. Прежний максимум был установлен накануне 13 октября – 13 868.

Всего к утру 14 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 340 409. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 039 705 (+7 920), активных случаев – 277 499 (+6 072). Жертвами коронавируса в РФ стали 23 205 человек – 239 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 573 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+602), Подмосковье (+429), Ростовская область (+280) и Нижегородская область (+277).

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.