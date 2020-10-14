Медведев предложил выдавать лекарства по рецептам бесплатно

Россияне должны получать за счет государства лекарства, которые выписывают по рецепту врачи, с таким предложением выступил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Текст выступления публикуется на сайте партии.

«Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств», - заявил чиновник. При проработке необходимо использовать «механизмы обязательного лекарственного страхования», добавил он.

Медведев заявил, что партия особое внимание уделяет вопросам здоровья граждан и обеспечения их лекарственными препаратами. Глава партии заявил, что наряду с поддержкой здравоохранения очень важна поддержка медиков в России, развитие медицинского образования и российской фарминдустрии. Отдельно Медведев остановился на применении современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

Ранее Медведев вынес на обсуждение идею введения в стране гарантированного дохода граждан. Он уточнил, что речь идет о гарантированности минимальных выплат государствам гражданину РФ независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.