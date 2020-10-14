МКБ будет начислят 7% на остаток на карте новым клиентам

Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию, в рамках которой новые клиенты банка, не оформлявшие ранее карт МКБ, смогут получить до 7% на остаток по карте. Акция распространяется на пенсионную карту «Мудрость», а также все карты в пакете услуг «Выгодный».



Воспользоваться условиями можно при оформлении и получении карты до 31 декабря 2020 года. Держатели пенсионных карт «Мудрость» будут получать 7% годовых на остаток в течение первых трех месяцев. Держатели Москарты с пакетом услуг «Выгодный» также будут получать 7% годовых на остаток при соблюдении среднемесячного остатка по всем картам в рамках пакета от 30 тыс. рублей. Максимальная сумма для начисления процентов по карте «Мудрость» и картам в пакете «Выгодный» – 300 тыс. рублей.