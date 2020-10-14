Oil Price: Эр-Рияду, возможно, придется снова начать ценовую войну

Обстановка на нефтяных рынках несмотря на появившиеся в конце лета - начале осени признаки восстановления глобальной экономики, главным образом, из-за второй волны пандемии и связанных с ней ограничений с каждым днем становится все более мрачной и тревожной. Участники соглашения ОПЕК+ настроены, однако, более оптимистично, свидетельством чему является повышение добычи нефти, или делают вид, что пока все идет по плану.

Сейчас никто еще не говорит о новой ценовой войне в нефтяной отрасли, но очевидно, что многим нефтедобывающим странам надоели ограничения по уровню добычи для того, чтобы компенсировать рост добычи других стран.

Что же касается покупателей нефти, то они всем довольны. Главными бенефициарами низких цен на «черное золото» являются азиатские импортеры, особенно, Китай и Индия, которые заполнили свои хранилища и резервуары под завязку.

В отличие от прежних прогнозов сейчас в прогнозе на третий и четвертый кварталы текущего года и первый квартал 2021 г. нет устойчивого роста спроса на нефть и продукты ее переработки. Уровень наполняемости нефтяных и газовых хранилищ по-прежнему очень высок, а рынки переполнены нефтью и газом. Не удивительно, что торговцы сомневаются в правильности майского решения ОПЕК+ увеличить с 1 января 2021 г. добычу нефти приблизительно на 4 млн б/с.

Сейчас очень сложные времена для главных авторов нынешнего соглашения ОПЕК+ России и Саудовской Аравии. Они, можно сказать, считает Oil Price (ОР), оказались в ситуации, когда любое их действие только ухудшит их положение. Если нефтяные рынки быстро не восстановятся, а о быстром восстановлении пока никто тоже не говорит, то перед главными нефтедобывающими странами ясно маячит угроза финансового краха. Нынешние цены на нефть слишком низкие как для Саудовской Аравии, так и для России. Однако у Москвы возможности для маневра, по мнению ОР, все же больше за счет ее статуса мировой державы.

Россия в состоянии продержаться в таком положении еще несколько месяцев. Что же касается КСА, то оно, похоже, оказалось в безвыходной ситуации. При низких ценах на нефть страдает Aramco, а следовательно и все королевство и большинство правительственных проектов. Крупнейшая нефтяная компания уже была вынуждена приостановить ряд крупных проектов.

Эр-Рияд высасывает деньги из своего флагмана, в котором ему принадлежат 98% акций, для финансирования амбициозной программы диверсификации саудовской экономики Saudi Vision 2030. Чего стоит хотя бы решение выплатить по итогам года дивиденды в размере 75 млрд долларов!

О серьезном ухудшении финансового положения Саудовской Аравии красноречиво говорит, например, заметное снижение интереса инвесторов к саудовским и, кстати, и российским гособлигациям. Если рынки капитала встревожатся по-настоящему, то и у Эр-Рияда, и у Москвы возникнут очень серьезные проблемы.

В такой ситуации едва ли удастся обойтись без радикальных мер. Поэтому следует серьезно относиться к резким заявлениям в последнее время министра энергетики КСА принца Абдулазиза бен Салмана, а инвесторам следует готовиться к агрессивным действиям неофициального лидера ОПЕК, направленным на увеличение его доли на мировом рынке нефти или изменение цен на нефть.

ОР считает, что выгодный в недавнем прошлом, до прихода пандемии, для Эр-Рияда и Москвы союз сейчас близок к распаду. Поскольку сотрудничество сейчас, похоже, не приносит ожидаемых результатов, на сцену выходит возможность новой ценовой войны, которая будет уже третьей по счету за последние шесть лет. Об этом говорят, считает Oil Price, заявления, которые доносятся из Эр-Рияда в последние недели и дни о желании остаться последним производителем нефти на планете и «единственным выжившим».

Перчатки, уверен ОР, скоро будут сброшены, но произойдет это, очевидно, не сегодня и, возможно, не завтра. По крайней мере, в состоявшемся вчера телефонном разговоре между президентом Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом обсуждалась ситуация на нефтяных рынках и важность сотрудничества в рамках ОПЕК+. Ни о каком разрыве, по крайней мере, как следует из сообщения пресс-службы Кремля, речи пока не идет.