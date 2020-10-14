Нобелевку дали за практичнейшую вещь

В этом году Нобелевская премия по экономике досталась американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за «за усовершенствование теории аукционов». Как поясняется на сайте Нобелевского комитета, академики Национальной академии наук США, преподающие в Стэнфордском университете, разработали новые форматы торгов товарами и услугами, которые традиционным способом продать проблематично. Речь идет, например, о радиочастотах, посадочных местах, объемах полезных ископаемых.

Милгром и Уилсон разработали новые форматы одновременной продажи на аукционе многих взаимосвязанных объектов от имени продавца, мотивированного широкой общественной выгодой, а не максимальным доходом.

«Милгром и Уилсон подвели теоретическую базу под проведение аукционов с наибольшей эффективностью. В результате их наработки используются компаниями и правительствами всего мира на узких участках рынков, где проведение аукционных торгов — довольно сложный процесс», — поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Ученые работали над одной темой, но — в разном ключе. Роберт Уилсон, как отмечается в сообщении на сайте комитета, разработал теорию аукционов для предметов, стоимость которых заранее не определена, но, в конце концов, одинакова для всех. Например, речь идет о потенциальной стоимости радиочастот или объемов полезных ископаемых на определенных участках. Ученый также выяснил, почему участники торгов, как правило, делают ставки ниже их собственной наилучшей оценки общей стоимости: они беспокоятся о «проклятии победителя», то есть о том, что они заплатят слишком много, понесут большие расходы, и, таким образом, останутся в проигрыше.

Пол Милгром сформулировал более общую теорию аукционов. При этом он уделил внимание и так называемым «частным ценностям», значение которых варьируется между участниками торгов. Например, для одной компании выигрыш в конкурсе имеет принципиальное значение — она на грани банкротства и именно этот заказ позволит ей поправить положение. А у другого участника таких заказов много, и для него это не вопрос жизни и смерти. Ученый пришел к выводу, что продавец, знающий о таких «частностях» получит более высокий ожидаемый доход по итогам торгов.

На волне пандемии

Как это часто бывает, Нобелевская премия вручена ученым спустя много лет после того, как они опубликовали свои работы. Премия, полученная Милгремом и Уилсоном, дана им за ряд публикаций и трудов, появившихся для широкой публики еще в период 1960-1980 годов. С тех пор их теории неоднократно проверены практикой правительств разных стран. В 1994 году власти США впервые использовали один из таких форматов аукционов для продажи радиочастот операторам связи. С тех пор этому примеру последовали и многие другие страны. Но почему именно сейчас награда нашла своих героев?

По словам советника по макроэкономике гендиректора Открытие брокер Сергея Хестанова, присуждение премии за теорию аукционов было достаточно неожиданным решением: в последнее время в тренде поведенческая экономика, бихевиоризм, кроме того, выбор мог пасть также на кого-то на институционалистов. Однако в этом году аукционы оказались достаточно актуальны.

Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», эксперт по закупкам Экспертного совета при Правительстве РФ Георгий Сухадольский полагает, что свою роль в данной ситуации сыграла пандемия. «Наблюдается экономический упадок в разных странах, у всех ухудшение финансового состояния, бюджетные дефициты. Встает вопрос об эффективном расходовании государственных бюджетов. Наиболее вероятная версия – все решили вспомнить, каким образом это делается», — поясняет эксперт, добавляя, что в той или иной форме тендеры и конкурсы присутствуют в большинстве стран.

Дорасти до открытия

По мнению Сергея Хестанова, открытия 40-летней давности актуализировали и новые продукты. Речь, в частности, идет о смарт-контрактах. Они как раз и позволяют достаточно гибко реализовать некоторые положения этой теории. «Смарт-контракт подразумевает, что там может быть заложена определенная формула и алгоритм. И, возможно, нынешний выбор связан в том числе с областью смарт-контрактов, чья популярность растет вместе с появлением разного рода криптовалют», — предположил эксперт.

Георгий Сухадольский добавляет, что особую роль играет цифровизация процессов: положения теории аукционов могут быть востребованы у электронных площадок, работающих не по госмеханизмам. Они могут почерпнуть из разработок ученых новые механизмы и тем самым внести большее разнообразие в свою работу с коммерческими структурами. Тем более, что, как отмечает эксперт, наработки американских экономистов позволяют работать в том числе со штучным, экзотическим товаром.

Впрочем, по словам Артема Деева, и в организации и проведении отечественных государственных аукционов (а в этой сфере Россия, несмотря на достаточно короткую по сравнению с другими странами историю практики, уже занимает лидирующие позиции) используются методы и инструменты, систематизированные американскими учеными почти полвека назад. А сейчас, когда «цифровизация всея Руси» становится практически национальной идеей, хорошо забытые старые выводы экспертов вполне могут заиграть и новыми красками.