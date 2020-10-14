Первый пешеходный мост из красноярского алюминия открыли в Туле

Первый в Центральном федеральном округе мост из алюминия запустили в эксплуатацию в Туле во вторник. Переправа предназначена для пешеходов и находится в районе Тульского суворовского училища и военно-патриотического парка «Патриот-Тула». Проект реализован при участии Алюминиевой Ассоциации.

«Пешеходные переходы на автомобильных дорогах традиционно выполняются металлическими или железобетонными. Мы экспериментировали с деревом и композитными материалами. Исходя из того, что получилось из алюминия – это, конечно, космос! Это современно, долговечно и дешево. Кроме того, быстрый монтаж – конструкция была собрана и возведена в течение нескольких часов. Соблюдены все меры безопасности – камеры наблюдения и лифты для маломобильных граждан. Мост представляет собой образец инновационного строительства, которое мы планируем в дальнейшем практиковать. Будем возводить такие объекты на федеральных трассах. За Тульской областью спешим всей Россией», - сказал на церемонии открытия министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Алюминиевые конструкции для моста изготовлены на Красноярском металлургическом заводе. Длина пролетного строения 40 м, ширина прохожей части 3 м. Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. При строительстве моста также применены алюминиевые облицовочные панели и системы остекления из алюминиевого профиля.



Проект выведет Тульскую область в число первых российских регионов, в которых нашли применение данные передовые технологии в области мостового строительства. «В планах у нас – развивать этот участок дорог дальше. Нужна современная развязка, которая разгрузит сложный перекресток на улице Ложевой и Восточном обходе. Мы обязательно реализуем этот проект и рассчитываем на поддержку Минтранса России», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин



Алюминий отличается легкостью и долговечностью. При возведении моста не пришлось использовать тяжелую строительную технику, а конструкция была спроектирована таким образом, что их могли собрать специалисты любых мостостроительных организаций. При транспортировке металла по железной дороге нагрузка на дорожную сеть была значительно, чем при перевозке автотраспортом. Все это в перспективе упросит строительство дорожных переправ в России. Развитие инноваций в алюминиевой промышленности, в том числе создание новой для в России отрасли алюминиевого мостостроения, более пяти лет назад начал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.