Помпео подверг критике избрание России в Совет по правам человека ООН

Государственный секретарь США Майк Помпео сказал о том, что Совет по правам человека ООН не реформирован и заявил о намерении искать другие площадки. Так глава американской дипломатии отреагировал на избрание в Совет России, Китая и Кубы.

«Перед принятием этого решения и после нашего выхода Соединенные Штаты призвали государства-члены ООН незамедлительно принять меры по реформированию Совета, прежде чем это станет непоправимым. К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня Генассамблея ООН снова избрала страны с ужасными показателями в области прав человека, включая Китай, Россию и Кубу», – заявил Помпео.

США покинули Совет по правам человека ООН в 2018 году в знак протеста после критики организации в адрес Израиля, который она обвинила в нарушении прав палестинцев.

«Избрание Китая, России и Кубы в Совет по правам человека ООН подтверждает правильность решения США покинуть Совет в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека. В этом году на Генассамблее ООН мы делали это», – написал Помпео в твиттере.