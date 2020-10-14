Помпео заявил о готовности США к продлению договора СНВ-3

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна готова продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Мы были бы рады возможности завершить соглашение на основе договоренностей, достигнутых за последние пару недель, относительно того, как выглядит диапазон возможностей для продления нового СНВ», – сказал Помпео.

5 февраля 2021 года истекает срок действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о готовности США продлить СНВ-3 при условии временного замораживания ядерных арсеналов России и США.