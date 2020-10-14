Препараты от COVID вошли в перечень жизненно необходимых лекарств

Ряд препаратов от коронавирусной инфекции нового типа вошли в перечень жизненно необходимых лекарств, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко. В первую очередь речь идет о препарате «Фавипиравире».

«Хочу сказать, что подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП. Туда вошли препараты, касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции», - сказал чиновник в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Мурашко подчеркнул, в настоящее время проходит «процедура регистрации цен предельно зарегистрированных».

Предельная цена на препарат «Фавипиравир» будет зарегистрирована после согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Ранее сообщалось, что по заявлению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора АлександрааГорелова, первая российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа не дает серьезных побочных эффектов. Он уточнил, что была отмечена только местная реакция.

В случае выявления серьезных побочных реакций или побочных явлений для здоровья добровольцев, сразу началось бы расследование, поскольку вакцина регистрировалась по строго утвержденному международному протоколу, подчеркнул Горелов.