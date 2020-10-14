Прогноз погоды: синоптики рассказали о неожиданной погоде в ноябре

Октябрь плавно подходит к концу: дело движется к зиме, а погода не прекращает преподносить всё новые сюрпризы. Уже в ближайшие дни тепло стремительно сменяется похолоданием. Что же ожидает россиян в ноябре и будет ли конец осени благоприятным?

Пока синоптики обещают одно: ожидать умеренный прогноз не приходится, последний месяц календарной осени не будет спокойным и предсказуемым. Климатическая обстановка в каждом конкретном регионе будет заметно отличаться даже от соседних областей, при этом комфортная погода окончательно покинет Русскую равнину.

Погода в ноябре в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

По предварительному прогнозу синоптиков, в Москве последний месяц осени будет очень неожиданным. В период с 1 по 8 ноября термометры покажут примерно минус 4, по области возможны почти зимние морозы – до минус 9. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Но ближе к началу второй декады ноября днем воздух станет нагреваться до плюс 4-5.

Ноябрьские ночи в столичном регионе довольно быстро станут умеренно-морозными: отметки термометров опустятся до минус 5-7. При этом метеорологи предупреждают, что сильного потепления в ноябре ждать уже не приходится. И обещанные плюс 4-5, довольно быстро вновь сменятся на минусовые показатели. Такая погода в ноябре 2020, вспоминая последние годы, немного неожиданная. Тем более, что частые осадки в виде снега будут красноречиво демонстрировать скорый приход календарной зимы.

Прогноз погоды на ноябрь в Санкт-Петербурге

Прогноз для Санкт-Петербурга оказался еще более неожиданным. В городе на Неве месяц начнётся с небольшого потепления, которое задержит отметки термометров на показателях до плюс 6. Правда, относительно комфортная погода вскоре сменится на чувствительное похолодание, которое принесёт с собой осадки, порывистый ветер и стремительно падение температурного фона до минус 9.

Метеорологические также предупреждают местных жителей и гостей Северной столицы, что частым явлением в конце осени будут гололёд и частые снегопады. В целом синоптики характеризуют предстоящий ноябрь как холодный и пасмурный, но обнадеживают, что несколько дней в месяце будут хотя и прохладными, но прозрачными и солнечными.

Погода в ноябре в Крыму

Для жителей Крыма и многочисленных туристов синоптики подготовили особенный прогноз. Начало ноября на популярном курорте будет неожиданным и неспокойным. Ожидается ветреная погода, на море шторм. Всё это будет сопровождаться обильными осадками. При этом дневная температура воздуха составит плюс 8, ночная – плюс 3.

Ближе к началу второй декады ноября показатели термометров на полуострове могут достигнуть нулевой отметки. При этом самая комфортная погода прогнозируется на территории Большой Ялты: здесь почти весь месяц ожидается плюс 8- 10, в том числе и ночью.

Но, к сожалению, для отдыхающих порывы ветра и неблагоприятная климатическая обстановка не позволят беззаботно прогуливаться по набережной. Поэтому говорить о приятном времяпровождении на открытом воздухе всё же не приходится.

Метеорологи отмечают, что конец ноября по всему Крыму будет более холодным: воздух остынет до плюс 4. Это существенно затруднит отдых тем, кто планировал посетить южную часть России в ноябре.

Прогноз погоды на ноябре в регионах Поволжье

Несмотря на то, что в Поволжье в ноябре ожидается стабильная погода, свои неожиданности будут и здесь. По прогнозу синоптиков, существенного похолодания в начале месяца в Поволжье ожидать не стоит. По предварительным данным, температура особо никого не шокирует: днём плюс 4, ночью – возможны заморозки до минус 3 и незначительные осадки.

Ближе к концу ноября климатическая ситуация станет меняться. Уже в дневное время суток столбики термометров устремиться к показателям минус 5-7. Ночи в Поволжье ожидаются ещё более холодные – минус 9-11. Вероятны осадки в виде дождей и мокрого снега.

При этом в Саратовской области погода будет несколько иная, чем в целом по округу: синоптики обещают, что холода дадут о себе знать только к концу месяца. На подступах к декабрю на территории области усилится ветер, пойдёт снег, а воздух остынет до минус 5.

Неожиданно тепло будет в Нижнем Поволжье – почти весь месяц плюс 2-4 днем и минус 1-3 – ночью. Несмотря на приличный температурный фон, здесь ожидается ранний снег, к тому же ближе к третьей декаде ноября возможно и резкое похолодание.

Погода в ноябре на Урале. Долгосрочный прогноз синоптиков

Неожиданная погода в ноябре ожидает жителей Урала: здесь климатические качели, которые наблюдаются с начала осени, не прекратятся и её завершающей стадии. В первой декаде ноября осадков будет мало, а дневная температура составит минус 4-6 градусов, ночью столбики термометров сменят свое положение максимум на 2 градуса.

Но уже после 10 ноября морозы накроют почти весь Урал. Так, в Челябинской области ожидается минус 7-10, Свердловской минус 8-11, в Тюменской – минус 12-14 в Тюмени. До конца месяца на Урале ещё однажды потеплеет. Но на этой раз совсем на непродолжительный срок. Поэтому в календарную зиму все регионы Урала вступят уже с зимней погодой.