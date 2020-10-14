Путин заявил о готовности РФ полностью восстановить экономическую кооперацию с Украиной

В ходе совещания с членами Кабмина президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной.

По словам главы государства, он поддерживает предложение премьера Михаила Мишустина разрешить поставки товаров с двух украинских промышленных предприятий.

«Как известно, не Россия вводила эти ограничения, – цитирует Путина РИА Новости. – Все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Но мы всегда были готовы и готовы сейчас к восстановления полноформатного экономического взаимодействия с Украиной».

Ранее стало известно, что в ходе того же совещания председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что наша страна может разрешить поставки товаров с двух промпредприятий Украины в Россию. Речь идёт о продукции компаний «Брацлав» Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.