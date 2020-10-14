«Роснефть» представила экологический атлас Черного и Азовского морей

«Роснефть» представила совместный с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» проект - уникальный экологический атлас Черного и Азовского морей, сообщает пресс-служба компании. Презентация прошла в Образовательном центре «Сириус» города Сочи, книга стала четвертой в цикле научных изданий «Экологические атласы морей России».

Уточняется, что книга состоит из 6 тематических глав и представляет собой научное издание по физической географии, океанологии, гидрометеорологии. В атласе можно найти подробное описание экосистем Черного и Азовского морей, а также их изменения за последние 10 лет. Научные данные собраны в том числе при помощи исследовательский работ компании «Роснефть». Над изданием работали в общей сложности более 40 экспертов: из них 20 кандидатов наук и 8 докторов наук из ведущих вузов и научных организаций в области геологии, гидрологии и биологии морей. Атлас можно найти в свободном доступе в интернете.

В общей сложности «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» выпустила в рамках серии «Атласы морей Российской Арктики» 4 экологических атласа - «Карское море», «Море Лаптевых» и «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское море».