С Байконура стартовала ракета со сверхбыстрым пилотируемым кораблем «Союз»

С 31-й площадки космодрома Байконур в 08:45 мск стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», передает ТАСС. Сближение с МКС пройдет впервые по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут. На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Корабль был выведен на орбиту через 9 минут после старта, стыковка к модулю «Рассвет» МКС запланирована на 11:52 мск того же дня.

Сообщается, что экипаж проведет в космосе 177 дней, за это время планируется провести 55 научных исследований и экспериментов, четыре из которых новые. Космонавты попытаются найти место утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда» и совершат два выхода в открытый космос с целью подготовить отстыковку и затопления модуля «Пирс». Первый выход запланирован на ноябрь 2020 года, второй на февраль 2021 года.