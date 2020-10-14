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Санкции нового типа

Москва, 14.10.2020
#Геннадий Рушев
#Из жизни Евросоюза
#Политика
#Мир
  • Санкции нового типа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал «зеркальный ответ» на санкции Евросоюза

Коллаж: Тамара Ларина

 

Европейское гостеприимство

 

В и без того непростых отношениях ЕС и РФ наступил принципиально новый этап. Впервые Евросоюз ввел санкции против российских граждан за событие, происшедшее на территории России с российским же гражданином. Такого еще не бывало.

Серьезность намерений ЕС стала ясна после того, как Алексея Навального не только доставили из Омска в Берлин, в клинику Шаритэ, но и присвоили ему весьма необычный правовой статус. Он стал «гостем канцлера Германии Ангелы Меркель».

Это означало, что правительство страны – экономического и политического лидера Евросоюза официально взяло на себя ответственность за безопасность Навального. Следовательно, как бы ни хотелось многим странам-членам ЕС обойтись без очередной ссоры с Россией, возмущением и призывами провести объективное следствие теперь никак нельзя было обойтись. Нужны были санкции – иначе могли возникнуть сомнения в том, что гарантии Германии, а вместе с ней, и всего ЕС, действительно имеют значение.

 

Компромиссные санкции

 

Машина брюссельской бюрократии работала не быстро. Готовился «черный список» так, чтобы включенные в него лица не завалили европейские суды исками, которые будут удовлетворены, и так, чтобы не были ущемлены интересы ни одной из 27 стран ЕС. Угроза последнего имелась.

В США, например, были не прочь остановить, используя дело Навального, проект «Северный поток — 2», ослабив, таким образом, позицию России на рынке энергоносителей. По-видимому, эта угроза миновала. Да и сам Навальный ясно высказался за то, чтобы меры воздействия были только на конкретных физических лиц.

И вот 14 октября Совет ЕС приступил к письменной процедуре утверждения санкций. Не дожидаясь публикации «черного списка», газета The New York Times опубликовала его. В нем оказались заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, начальник внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Александр Попов и, что совсем неожиданно, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Из организаций под санкции попал Институт ГосНИИОХТ, где, как, по крайней мере, считается в Европе, разрабатывался «Новичок». Попадание в «черный список» ЕС означает заморозку активов, если таковые найдутся, на территории стран Евросоюза и запрет на въезд в эти страны.

«Холодная война» не навсегда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тут же пообещал «зеркальный ответ». В чем он будет выражаться, пока не очень понятно. Выступая на дискуссионной площадке «Валдай», Лавров заявил, что мы «наверное, на какое-то время должны перестать общаться» с некими людьми на Западе, которые отвечают за внешнюю политику и «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора». Возможно, теперь не въездными в Россию объявят каких-нибудь европейских чиновников.

В любом случае, велика вероятность того, что этим дело не ограничится, а значит, новая «война санкций» с Евросоюзом не за горами. Утверждать, что она никак не отразится на обычных россиянах или жителях стран ЕС, по меньшей мере, самонадеянно.

Но у решения Совета Евросоюза будут и другие более долгосрочные последствия. Создан прецедент. Запад теперь считает себя вправе наказывать российское государство за действия против собственных граждан. Во всяком случае — за считающиеся там таковыми. РФ поставили в один ряд с Сирией или Суданом.

Впервые в Брюсселе ясно дают понять, что несмотря на всю важность России в экономике и мировой политики, с Москвой, в случае чего, готовы говорить на языке давления и международных трибуналов. Времена, когда ЕС и Россия всерьез обсуждали безвизовый режим и совместные проекты, миновали. Впрочем, история свидетельствует, что ничего в этом мире не бывает навсегда. В том числе, «холодная война» России и Запада.

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