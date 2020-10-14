Собянин подписал указ о переходе на удаленное обучение учеников 6-11 классов

С 19 октября по 1 ноября московские учащиеся 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Ученики младших классов вернуться к очному обучению в школах.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», - прокомментировал решение градоначальник в своем личном блоге.

Собянин сообщил, что решение принималось на основе консультаций с педагогами и медиками, также, по словам чиновника, весенние месяцы показали, что более старшие дети легче адаптируются к дистанционному формату обучения. В отличии от младших школьников, которые не могут самостоятельно обучатся на онлайн-платформах без помощи родителей.

Дети пятых классов также вернутся к очному формату обучения, поскольку первый год в средней школе является «стрессовым» и «будет лучше, если они тоже вернутся в школу», добавляет Собянин.

Он надеется, что данное решение поможет существенно снизить эпидемио­логическую нагрузку на школы, у которых появится возможность максимально рассредоточить детей внутри здания, сократив контакты между учениками.

Ранее Собянин заявил, что у него вызывает огромную тревогу ситуация с коронавирусом в Москве.