Создание региональных арт-кластеров обсудят на Конференции креативных индустрий в Москве

Проекты объединены программой "Арт-резиденции: создание и стратегия развития креативных пространств". Представители регионов поделятся своим опытом как превратить в арт-резиденцию производственные, промышленные и иные пространства: старый ангар, вокзал или ткацкую фабрику. На конференции будут представлены как успешно функционирующие (например, арт-кластер "Каменка" в Красноярске, созданный 7 лет назад на базе Краевого Дворца Молодежи), так и вновь создаваемые проекты. Так, в трех городах арктического региона планируется запустить арт-резиденции, где будут соседствовать молодёжный театр, медиа-студии, танцевальные классы, творческие офисные помещения, мастерские, коворкинг-зоны, лекционные залы. Такие кластеры планируются к запуску в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. На Сахалине новое пространство соберет под одной крышей представителей различных объединений: архитекторов, урбанистов, певцов, танцоров, театралов и многих других. Вновь создаваемый кластер в Калининграде сосредоточится на гейм-дизайне, кино, ювелирном дизайне.

О создании и работе креативных кластеров в своих регионах расскажут: директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, директор ГБУ ЯНАО «Окружной молодёжный центр» Павел Титов, министр культуры и туризма Республики Калмыкия Саглара Тюрбеева , заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Калмыкия Дорджи Шикеев, куратор программы реновации молодежных центров и развития креативных индустрий Республики Татарстан, куратор Региональной Арт-резиденции Тавриды "RE'ACTOR" Олег Федоров и другие.

"В это непростое время именно креативные индустрии могут оказаться той самой отраслью, которая поможет перезапустить экономику. Весенний коллапс показал, что только путем коллабораций и диалога между креативным сообществом, государством и бизнесом у творческой отрасли есть шанс остаться на плаву". - говорит организатор Конференции, Катерина Черкес-заде, директор Universal University - "Нужно искать точки роста в регионах, использовать наш потенциал в IT и гейминдустрии, пересматривать меры поддержки креативных бизнесов. Следующий год объявлен ООН Международным годом креативной экономики, и чтобы встроиться в глобальную повестку, нам важно создать единое поле для креативных компаний, людей, идей и проектов. Конференция креативных индустрий в рамках фестиваля Таврида АРТMoscow — еще одна такая возможность для творческих предпринимателей сверить часы и продвинуться в совместной работе".

В рамках конференции на площадке Цифрового делового пространства 24 и 25 октября встретятся представители отраслей экономики, которые, по определению ООН, относятся к креативным индустриям: от архитектуры, искусства, дизайна до коммуникаций и маркетинга, а также крупного бизнеса, государственных и общественных организаций. Участники обсудят тренды и перспективы развития, значимость креативных индустрий в экономическом, социальном и инфраструктурном развитии городов и регионов, а также их глобальную роль.

Главные темы:

«На равных. Как наладить эффективное партнерство между корпорациями и креативными пространствами»

«На равных. Как наладить эффективное партнерство между корпорациями и креативными пространствами» «Инвестиции в людей: как создать главный актив новой экономики?»

«Инвестиции в людей: как создать главный актив новой экономики?» «Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития ООН 2021: как внедрять устойчивые практики, когда бизнес штормит?»

«Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития ООН 2021: как внедрять устойчивые практики, когда бизнес штормит?» «Как сохранить креативный класс в российских городах?»

«Как сохранить креативный класс в российских городах?» «Образование в креативных индустриях: как, чему и зачем нужно учиться прямо сейчас?»

«Образование в креативных индустриях: как, чему и зачем нужно учиться прямо сейчас?» «Технологии в креативных индустриях: подавление или развитие?»

«Технологии в креативных индустриях: подавление или развитие?» «Волонтеры в креативных индустриях и институциях культуры будущего»

«Волонтеры в креативных индустриях и институциях культуры будущего» «SOS-креатив: бренд-коммуникации, которые помогают»

Спикеры:

Катерина Черкес-заде, директор Universal University

Катерина Черкес-заде, директор Universal University Сергей Першин, директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида»

Сергей Першин, директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ

Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Ася Филиппова, директор ЦТИ Фабрика

Ася Филиппова, директор ЦТИ Фабрика Михаил Симонов, директор Silver Mercury, вице-президент Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг, вице-президент АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России)

Михаил Симонов, директор Silver Mercury, вице-президент Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг, вице-президент АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России) Ольга Шаратута, основатель и руководитель первого в России агентства социально ориентированного маркетинга RedMe и другие.

Подробнее о программе и спикерах конференции на сайте.

Организаторы: программу конференции курирует первый в России университет креативных индустрий Universal University.

Конференция пройдет в рамках фестиваля Таврида АРТ Moscow.

Место и время:

24-25 октября, 12:00 - 19:00

Цифровое деловое пространство (Москва, ул.Покровка, 47)

Участие в конференции бесплатное, необходимо пройти регистрацию.