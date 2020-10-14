Учебная дистанция

После каникул, 19 октября за парты в столице вернутся только учащиеся 1-5 классов. Старшеклассники в ближайшие две недели продолжат обучение в дистанционном формате. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», — объяснил такое решение столичный градоначальник.

Он отметил, что продление каникул с недели до двух уже оправдало себя: заболеваемость среди школьников снизилась с 19% до 11%. Однако в абсолютном выражении количество заболевших все-таки растет — и среди взрослых, и среди детей.

Но учащиеся старших классов более адаптированы к дистанционному формату, в чем можно было убедиться на опыте весеннего карантина. А с малышами все сложнее, подчеркивает Собянин. Причем речь идет не только о выстраивании учебного процесса, «…родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», — пояснил мэр Москвы.

Да, уже больше недели, как столичные компании должны были перевести минимум треть сотрудников на удаленку. Но речь идет только об офисных работниках, которые вполне справляются с работой в таком формате. Полный локдаун вводить никто не собирается (по крайней мере, в этом уверяют власти Москвы), а значит, для большинства работающих взрослых введение дистанционки для младших школьников стало бы серьезной проблемой.

Строго в школу

Впрочем, то, что это проблема именно родителей, выяснилось еще весной — тогда родителям, которые не могли уйти на удаленку, но вынуждены были как-то обеспечивать присмотр за подрастающим поколением, в Минтруда предложили самостоятельно договариваться с работодателями. Никаких «больничных» на период карантина в таком случае предусмотрено не было.

Собственно, проблема отцов и детей в пандемийном формате, так или иначе, беспокоит не только власти Москвы. Открытие детсадов и начальных школ было принципиально важным в большинстве стран, переживших весенний локдаун. Испания, Франция, Великобритания, Финляндия, Австралия — везде власти в первую очередь старались «развязать руки» работающим родителям. Правда, в той же Испании мамам и папам, вынужденным оставаться дома с детьми, компенсировали такой простой…

А в Москве школьникам по крайней мере вернут льготный проезд, и их родителям не придется нести дополнительные расходы. Правда, транспортные карты разблокируют не всем — только учащимся с 1 по 5 классы. Остальным в столичном общественном транспорте пока делать нечего.

Впрочем, и варианты пунктов назначения для школьников столичные власти урезали: с 19 октября по 1 ноября учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации работать не будут. Так что «драмкружок, кружок по фото» подождут. Правда, решение мэрии касается только организаций, находящихся в ведении Правительства Москвы. Но остальным учреждениям уже рекомендовали не выделяться на общем фоне и тоже притормозить с занятиями.

Обстановка покажет

«Решения, которые мы приняли сегодня, конечно непростые, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования. С учетом имеющегося опыта и новых возможностей Московской электронной школы, надеюсь, нам это удастся», — резюмировал сообщение в своем блоге Сергей Собянин.

Однако далеко не все разделяют оптимизм столичного градоначальника, отмечает агентство РИА Новости: опрос центра проектирования «Платформа», мастерской управления «Сенеж» и Российской ассоциации по связям с общественностью показал, что 81% родителей школьников и 69% учителей полагают, что дистанционка очный формат не заменит. Однако, как отметил в интервью телеканалу 360 заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО и директор школы №109 Евгений Ямбург, «надо гибко реагировать на то, что происходит».

Пока режим «гибкости» объявлен на 2 недели, до 1 ноября. А что будет дальше — пандемия покажет. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования, в дальнейшем решения по поводу организации обучения школьников «будут приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки».

Текущая динамика особого оптимизма не внушает: по данным Оперштаба Москвы, в столице число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7%. За сутки в городе было выявлено 4573 заболевших, госпитализировано — 1206. А всего за последнюю неделю число госпитализаций выросло по сравнению с предыдущей неделей больше, чем на 15%.

Москва, конечно, впереди России всей, но и динамика по стране в целом удручающая: 14231 новый случай в 84 регионах. На втором месте после столицы идет Санкт Петербург — 602 заболевших. Замыкает тройку Московская область — 429 случая COVID-19.

Как объяснила телеканалу 360 глава подмосковного Роспотребнадзора Ольга Микаилова, рост заболеваемости происходит за счет взрослого населения региона. Затормозить его пока власти пытаются привычными методами: в регионе действует масочный режим, предполагающий пятитысячный штраф за отсутствие маски в транспорте и магазинах. И параллельно разворачивают госпитали с инфекционными койками. Например, в учреждении, находящемся в подмосковном парке «Патриот» уже работают 700 военных врачей. Как говорится, «на маску надейся, а сам не плошай».