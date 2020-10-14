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Учебная дистанция

Москва, 14.10.2020
После
#Школа
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#Коронавирус
#Общество
#Образование
  • Учебная дистанция

Кирилл Кухмарь/ТАСС

После каникул, 19 октября за парты в столице вернутся только учащиеся 1-5 классов. Старшеклассники в ближайшие две недели продолжат обучение в дистанционном формате. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», объяснил такое решение столичный градоначальник.

Он отметил, что продление каникул с недели до двух уже оправдало себя: заболеваемость среди школьников снизилась с 19% до 11%. Однако в абсолютном выражении количество заболевших все-таки растет и среди взрослых, и среди детей.

Но учащиеся старших классов более адаптированы к дистанционному формату, в чем можно было убедиться на опыте весеннего карантина. А с малышами все сложнее, подчеркивает Собянин. Причем речь идет не только о выстраивании учебного процесса, «…родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу», пояснил мэр Москвы.

Да, уже больше недели, как столичные компании должны были перевести минимум треть сотрудников на удаленку. Но речь идет только об офисных работниках, которые вполне справляются с работой в таком формате. Полный локдаун вводить никто не собирается (по крайней мере, в этом уверяют власти Москвы), а значит, для большинства работающих взрослых введение дистанционки для младших школьников стало бы серьезной проблемой.

 

Строго в школу

 

Впрочем, то, что это проблема именно родителей, выяснилось еще весной — тогда родителям, которые не могли уйти на удаленку, но вынуждены были как-то обеспечивать присмотр за подрастающим поколением, в Минтруда предложили самостоятельно договариваться с работодателями. Никаких «больничных» на период карантина в таком случае предусмотрено не было.

Собственно, проблема отцов и детей в пандемийном формате, так или иначе, беспокоит не только власти Москвы. Открытие детсадов и начальных школ было принципиально важным в большинстве стран, переживших весенний локдаун. Испания, Франция, Великобритания, Финляндия, Австралия — везде власти в первую очередь старались «развязать руки» работающим родителям. Правда, в той же Испании мамам и папам, вынужденным оставаться дома с детьми, компенсировали такой простой…

А в Москве школьникам по крайней мере вернут льготный проезд, и их родителям не придется нести дополнительные расходы. Правда, транспортные карты разблокируют не всем — только учащимся с 1 по 5 классы. Остальным в столичном общественном транспорте пока делать нечего.

Впрочем, и варианты пунктов назначения для школьников столичные власти урезали: с 19 октября по 1 ноября учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации работать не будут. Так что «драмкружок, кружок по фото» подождут. Правда, решение мэрии касается только организаций, находящихся в ведении Правительства Москвы. Но остальным учреждениям уже рекомендовали не выделяться на общем фоне и тоже притормозить с занятиями.

 

Обстановка покажет

 

«Решения, которые мы приняли сегодня, конечно непростые, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования. С учетом имеющегося опыта и новых возможностей Московской электронной школы, надеюсь, нам это удастся», — резюмировал сообщение в своем блоге Сергей Собянин.

Однако далеко не все разделяют оптимизм столичного градоначальника, отмечает агентство РИА Новости: опрос центра проектирования «Платформа», мастерской управления «Сенеж» и Российской ассоциации по связям с общественностью показал, что 81% родителей школьников и 69% учителей полагают, что дистанционка очный формат не заменит. Однако, как отметил в интервью телеканалу 360 заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО и директор школы №109 Евгений Ямбург, «надо гибко реагировать на то, что происходит».

Пока режим «гибкости» объявлен на 2 недели, до 1 ноября. А что будет дальше — пандемия покажет. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования, в дальнейшем решения по поводу организации обучения школьников «будут приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки».

Текущая динамика особого оптимизма не внушает: по данным Оперштаба Москвы, в столице число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7%. За сутки в городе было выявлено 4573 заболевших, госпитализировано — 1206. А всего за последнюю неделю число госпитализаций выросло по сравнению с предыдущей неделей больше, чем на 15%.

Москва, конечно, впереди России всей, но и динамика по стране в целом удручающая: 14231 новый случай в 84 регионах. На втором месте после столицы идет Санкт Петербург — 602 заболевших. Замыкает тройку Московская область — 429 случая COVID-19.

Как объяснила телеканалу 360 глава подмосковного Роспотребнадзора Ольга Микаилова, рост заболеваемости происходит за счет взрослого населения региона. Затормозить его пока власти пытаются привычными методами: в регионе действует масочный режим, предполагающий пятитысячный штраф за отсутствие маски в транспорте и магазинах. И параллельно разворачивают госпитали с инфекционными койками. Например, в учреждении, находящемся в подмосковном парке «Патриот» уже работают 700 военных врачей. Как говорится, «на маску надейся, а сам не плошай».

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