Украина отказалась от российской вакцины от Covid-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его страна не будет покупать российскую вакцину от Covid-19 «Спутник V».

«В мире не существует подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин – достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет», – сказал Степанов.

6 октября президент России Владимир Путин провел встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. В ходе встречи украинский политик попросил российского президента «рассмотреть возможность, чтобы эта вакцина попала в том числе и в Украину». Владимир Путин заявил, что такая возможность существует, но необходим официальный запрос со стороны украинских властей.