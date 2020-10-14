МВФ: пандемия нанесет непоправимый ущерб уровню жизни людей во всем мире

МВФ предупреждает, что коронавирус надолго понизит уровень жизни человечества и что для компенсации убытков экономики, возможно, придется повышать налоги на богатых и компании. Пандемия, говорится в первом среднесрочном прогнозе МВФ, оставит «шрамы» в виде сильного сокращения рабочих мест, скачка банкротств и приведения целых секторов экономики в нерабочее состояние. Причем, последствия пандемии будут ощущаться долго, потому что изменения в наиболее пострадавших секторах экономики, например, туристическом, и расширение других, к примеру, цифровых технологий, будут проходить медленно и окажутся очень болезненными для многих людей. Об этом говорится в выходящем два раза в год исследовании «Обзор мировой экономики».

По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, восстановление после кризиса будет «долгим, неравномерным и неустойчивым». Даже если пандемия ослабнет, необходимость ограничения в путешествиях и поездках, а также в общении и рост банкротств приведут к серьезным негативным последствиям для производства. Труднее всего, говорится в Обзоре МВФ, придется странам, бюджеты которых сильно зависят от доходов турсектора и торговли сырьем и полезными ископаемыми. В этом году в глобальной экономике ожидается худший со времен Великой депрессии спад.

«Обзор мировой экономики» вышел после того, как МВФ улучшил прогноз по росту глобальной экономики на текущий год, так как рецессия во втором квартале оказалась не такой сильной, как боялись экономисты, и многие страны после отмены карантинов вступили в период быстрого восстановления своих экономик. МВФ прогнозирует, что спад в мировой экономике в 2020 году составит 4,4%, что на 0,8% меньше, чем говорилось в июньском прогнозе Фонда.

Если в следующем году коронавирусную пандемию удастся взять под контроль, то, как считают в МВФ, рост глобальной экономики составит 5,2%. Это всего лишь на 0,2% ниже июньского прогноза. Однако к концу следующего года ВВП в развитых экономиках, очевидно, будут на 4,7% ниже, чем прогнозировали в Фонде в начале 2020 года. Еще хуже положение развивающихся экономик – у них ВВП в конце следующего года будет на 8,1% ниже.

Экономики продолжат восстанавливаться и после 2021 года, но рост будет слабым. В долгосрочной перспективе в результате пандемии национальный доход в развитых странах снизится на 3,5%, а в развивающихся – на 5,5%.

«Устойчивый спад производства будет серьезным ударом по уровню жизни по сравнению с тем, что ожидалось до прихода пандемии,- говорит Гита Гопинат.- Впервые за последние два с лишним десятилетия вырастет бедность. Кроме этого, усилится неравенство в обществе».

Сильнее всего от пандемии пострадают женщины и низко квалифицированные работники. МВФ предупреждает, что повысится вероятность того, что вследствие спада в экономиках собираемых налогов окажется недостаточно для обслуживания долгов. Эта беда особенно затронет развивающиеся страны, которые в отличие от ведущих экономик не могут брать кредиты на международных финансовых площадках под низкие проценты.

В результате, не исключает главный экономист МВФ Гопинат, в ближайшие годы придется повышать налоги на богатых и собираемость налогов с компаний.

Однако в краткосрочной перспективе страны, имеющие доступ к кредитам, должны брать их для того, чтобы защитить свое население от кризиса в здравоохранении и всемерно ограничить спад в экономике. По возможности это следует делать до отмены программ помощи.

Быстро растущие долги компаний сделают их особенно уязвимыми перед финансовыми шоками, предупреждает МВФ. Ухудшение финансового положения корпораций приведет к снижению их способности платить по счетам и обязательствам. Уровень корпоративной кредитоспособности уже понизился.

По мере усиления кризиса проблемы с ликвидностью могут делать корпорации неплатежеспособными. Особенно заметно это будет в том случае, если восстановление займет больше времени, чем ожидается.

Фонд также предупреждает в своем Обзоре, что трудности для кредиторов еще не закончились и что они в случае резкого роста неплатежеспособности и дефолтов могут понести ощутимые убытки.