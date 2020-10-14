В Кремле рассказали, будет ли Путин обращаться к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, планирует ли Владимир Путин обращаться к россиянам из-за ухудшении ситуации с коронавирусом. По словам представителя Кремля, российский лидер сделает это, если посчитает необходимым, передаёт РИА Новости.

«Если он посчитает необходимым, то да, обратится. Но вы же видите, что пока он этого не делает», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что на фоне большого числа заболевших коронавирусом COVID-19 в Москве с 19 октября по 1 ноября учащиеся 6-11 классов столичных школ перейдут на дистанционное обучение. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. Ученики младших классов вернуться к очному обучению.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», - прокомментировал решение градоначальник в своем личном блоге.

Собянин также сообщил, что решение принималось на основе консультаций с педагогами и медиками. Кроме того, по словам чиновника, весенние месяцы показали, что более старшие дети легче адаптируются к дистанционному формату обучения. В отличии от младших школьников, которые не могут самостоятельно обучатся на онлайн-платформах без помощи родителей.

Градоначальник надеется, что данное решение поможет существенно снизить эпидемио­логическую нагрузку на школы, у которых появится возможность максимально рассредоточить детей внутри здания, сократив контакты между учениками.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 14 231 новых больных, что стало очередным суточным антирекордом по заражениям за всё время пандемии. Прежний максимум был установлен накануне 13 октября – 13 868.

Всего к утру 14 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 340 409. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 039 705 (+7 920), активных случаев – 277 499 (+6 072). Жертвами коронавируса в РФ стали 23 205 человек – 239 за последние сутки.

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 4 573 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+602), Подмосковье (+429), Ростовская область (+280) и Нижегородская область (+277).

Напомним, заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.