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В Минэнерго РФ уверены, что нефть будет главным источником энергии на десятилетия вперед

Москва, 14.10.2020

Несмотря на мировую тенденцию к снижению цен на нефть, Россия и ее коллеги по сделке ОПЕК+ смотрят на ситуацию на рынке нефти с оптимизмом и рассчитывают, что смогут постепенно наращивать добычу в рамках сделки без ущерба для рынка, сообщает глава Минэнерго в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

Новак также уверен, что «соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не ОПЕК стало наиболее знаковым примером международного многостороннего сотрудничества в энергетической сфере последних лет».

По его мнению, нефть еще на долгие годы останется главным источником энергии в мире, несмотря на появление альтернативных источников энергии. Министр считает, что хартия является важным инструментом поддержания «диалога, технологического сотрудничества, взаимоподдержку энергетической политики нефтедобывающих стран».

«Это очень важное, знаковое соглашение, так как нефть будет оставаться ведущим источником энергии еще не один десяток лет», - пишет Новак.

В статье Новак затронул также тему проекта «Северный поток-2». Министр уверен, что даже противникам строительства трубопровода, очевидно, что это «коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину». Он напомнил, что Дорожная карта сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики до 2050 года, направленная на взаимовыгодное развитие отношений России и ЕС, была утверждена в 2013 году. Однако в 2014 году «энергодиалог был формально заморожен».

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