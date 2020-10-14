В Минске прошел «Марш матерей»

Белорусская оппозиция приурочила свое сегодняшнее выступление ко Дню матери, который ежегодно отмечается 14 октября. Акция была немногочисленной – на площади Независимости собралось несколько сотен женщин, которые прошли маршем по центру Минска. На этот раз силовики не вмешивались в проведение акции и не задерживали его участниц.

В понедельник, 12 октября, в Минске прошла протестная акция пенсионеров, требовавших отмены итогов президентских выборов. Силовики разогнали ее участников при помощи слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа этого года. Согласно официальным данным Александр Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей, а Светлана Тихановская 10,1%. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.