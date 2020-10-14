В Роспотребнадзоре рассказали о реакции на вакцину от COVID

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа не дает серьезных побочных эффектов, рассказал в беседе с РИА «Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он уточнил, что была отмечена только местная реакция.

В случае выявления серьезных побочных реакций или побочных явлений для здоровья добровольцев, сразу началось бы расследование, поскольку вакцина регистрировалась по строго утвержденному международному протоколу, подчеркнул собеседник агентства.

«Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В августе препарата был зарегистрирован российским Минздравом. Вакцина прошла две фазы исследований на добровольцах в возрастной категории от 18 до 60 лет. Сообщается, что у всех испытуемых сформировался иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на проведение некоторой части клинических исследований вакцины против COVID «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, на возрастной категории старше 60 лет.