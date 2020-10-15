Акции дня: Petropavlovsk размыл капитал

Бумаги одного из крупнейших золотодобытчиков компании Petropavlovsk торговались хуже рынка на фоне новостей о новом выпуске акций. За дневную сессию в четверг котировки компании просели на -3,37% до 30,075 рублей за акцию.

В четверг золотодобытчик сообщил, что выпустит еще 19,26 млн обыкновенных акций на 2,6 млн долларов для конвертации бондов компании с погашением в 2024 году. Таким образом, размытие общего акционерного капитала составит 0,5% и общее число обыкновенных акций увеличится до 3,941 млрд штук.