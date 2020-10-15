Два корабля КНР вошли в зону спорных с Японией островов

Два патрульных корабля морской полиции КНР пересекли границу условной зоны, у находящихся под контролем Токио спорных островов Сенкаку. Акваторию Япония считает своими территориальными водами. Китайский патруль сопровождал японский сторожевик с требованиями покинуть территорию, не предпринимая при этом никаких активных действий, сообщило информационное агентство Кyodo.

Прилегающий район патрулировали еще два китайских корабля, в общей сложности за текущий год сторожевики морской полиции КНР заходили в зону у Сенкаку уже 24 раза. Только с 11 по 13 октября патрульные корабли КНР провели в зоне у островов более 57 часов, что является рекордом.

14 октября корабли КНР игнорировали требования японских сторожевиков покинуть зону у Сенкаку, демонстрируя опасное сближение с суднами Японии, передает СМИ.

В этой связи генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като выразил сожаление, подтвердив, что Токио на текущей неделе послал по дипломатическим каналам Пекину несколько протестов в связи с нарушением территориальных вод Японии.

Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку ведется между Токио и Пекином в течении длительного времени, конфликт обострился в 2012 году после объявления Японии о намерении выкупить острова у частных владельцев, японских граждан.