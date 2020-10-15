К премьеру Киргизии перешли полномочия президента

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента страны. Полномочия президента должны были перейти к спикеру парламента Канату Исаеву, но он отказался исполнять обязанности главы государства.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», – говорится в его заявлении.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. Согласно официальным данным семипроцентный проходной барьер преодолели четыре партии: «Единство» с 24,52% голосов, «Родной Кыргызстан» с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и «Единый Кыргызстан» с 7,11%. Ни одна из оппозиционных партий не смогла преодолеть проходного барьера. Оппозиция заявила о фальсификации итогов голосования. В Бишкеке начались массовые акции протеста, в ходе которых сторонники оппозиции захватили здание парламента и администрацию президента Киргизии.