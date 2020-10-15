Как освоить тайгу

Самый экологичный алюминиевый завод в России площадью 231 гектар расположился в небольшом поселке Таежный в Красноярском крае. Еще пятнадцать лет назад здесь жили несколько тысяч вахтовиков, а местный бизнес и инфраструктура практически не развивались. После подписания соглашения компаниями «Русал» и «РусГидро» о создании Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) здесь закипела жизнь, а еще через десять лет на Богучанском алюминиевом заводе получили первый металл.

Идея строительства завода вдали от развитой инфраструктуры в тайге на первый взгляд кажется амбициозной и сложно реализуемой, но основатель «Русала» Олег Дерипаска всегда призывал инвестировать в Сибирь и на своем примере фактически решил показать, как создавать современное производство с нуля. С учетом двух крупных международных экономических кризисов, которые выпали на время реализации проекта БЭМО, задача оказалась не из простых.

Поселок Богучаны располагается в 150 км от Таежного на берегу Ангары. В советское время в этой части Сибири начали строить семь ГЭС. Три из них — Иркутскую, Братскую и Усть-Илимскую — построили. Богучанскую же заложили, но завершить проект не успели. Станция могла бы навсегда остаться «вечной стройкой», но в нее решили вдохнуть жизнь. В 2000-е крупные корпорации — «Русал» и «Русгидро» — возобновили строительство ГЭС. Проектное финансирование в размере 50 млрд рублей обеспечил ВЭБ. Одновременно со станцией было запланировано и строительство Богучанского алюминиевого завода, что в совокупности и стало проектом БЭМО. Работа алюминиевого завода требует огромного количества энергии — 15 МВт в час нужно для получения одной тонны алюминия. Проектная мощность Богучанской ГЭС составляет 2997 МВт. Эта энергия в центральной части России обошлась бы в разы дороже, а в глубинке Сибири она оказалось более выгодной, да к тому же более необходимой для развития промышленности в этой части России. Кроме того, еще до начала строительства БоАЗа Олег Дерипаска предрекал усиление роли Китая в мировой сырьевой промышленности, в алюминиевой отрасли особенно. Поэтому по его инициативе завод изначально проектировали в расчете на производство конкурентоспособного алюминия с улучшенными экологическими характеристиками, который сейчас востребован самыми требовательными клиентами в Европе, Америке, Азии и России.

Первопроходцы Приангарья

Для строительства ГЭС и завода нужно было в короткие сроки набрать большое количество сотрудников. В общей сложности за пятнадцать лет работу получили более десяти тысяч человек. Если поначалу это были преимущественно приезжие сотрудники, то сейчас соотношение между местными и переехавшими составляет 50 на 50. На первых порах к металлургам относились настороженно, вспоминает генеральный директор Богучанского алюминиевого завода Евгений Рапацевич, который когда-то приехал на стройку в качестве технического директора. «Раньше нас воспринимали здесь как приезжих, но теперь мы — металлурги и лесники — одно целое. Наши дети заканчивают здесь школы и уже по праву считаются местными жителями. Я бы даже больше сказал: не ожидал, что мы так быстро интегрируемся в район. Это случилось благодаря тому, что мы конструктивно решаем все сопутствующие производству вопросы», — сказал он.

С ним согласна и. о. директора по персоналу БоАЗ Мария Журкина. По ее словам, сотрудников восприняли не сразу и называли их «эти алюминщики». Сейчас уже нет такого деления на своих и приезжих. Как нет и заблуждения, что работать на заводе будут только приезжие. «Приходят к нам на завод и местные ребята. А самое главное — остаются. Работают, поднимаются до уровня руководителей. Для меня это самое важное и радостное — видеть, как персонал учится и развивается. А это значит, что все наши труды не напрасны», — говорит Мария Журкина.

Завод способствует возвращению на родину тех, кто когда-то уехал из Таежного из-за отсутствия перспектив. Среди них технолог электролизного цеха Константин, который родился в Таежном, но, как и многие, уехал в Красноярск, потом в Саяногорск, а затем, когда был открыт завод, вернулся. «У меня нет такого, что я говорю себе: я приехал сюда на три года или на десять лет. Здесь есть работа и — это особенно важно — реальная возможность быстрого карьерного роста, профессионального», — рассказал он.

2005 год – основатель «Русала» Олег Дерипаска и Герман Греф в качестве министра экономического развития и торговли посещают будущую площадку для стройки предоставлено пресс-службой

Со строительством завода в Таежном стали появляться пятиэтажные жилые комплексы, спортзал, хоккейный корт, спортивные и детские площадки, поликлиника, современная библиотека, школа, построили один и строят второй детский сад. «Русал» вложил в «социалку» поселка более 20 млн рублей и более 100 млн вложено в Богучанский район в целом. Первые работники завода жили по нескольку семей в одной квартире. Теперь у каждой из них собственное жилье со всей необходимой мебелью и техникой. Такие удобства предоставляются всем сотрудникам на время контракта. «В Таежном нас, три семьи, поселили в одну большую четырехкомнатную квартиру. Потому что тогда только один жилой дом был сдан, он стоял как некий оплот цивилизации среди леса. И вот мы примерно полгода жили все вместе, как в советской коммуналке. И, знаете, вспоминаем то время с самыми теплыми чувствами, потому что было как-то душевно и весело», — рассказал финансовый директор БоАЗ Вадим Зяблицев, который переехал в Сибирь из Москвы. В перспективе все социальные объекты будут переданы на баланс местной администрации. Таежный также стал местом притяжения для людей из ближайших населенных пунктов — там открывают магазины, салоны красоты, автомастерские.

Местная администрация, в свою очередь, всецело поддерживает развитие района и обещает помочь со строительством дорог. Сейчас асфальтированная проезжая часть есть в Таежном, по на подъездах к поселку она далеко не везде.

Завод в тайге

По проектной мощности Богучанский алюминиевый завод занимает третье место в России после Красноярского и Братского. Мощность первой серии БоАЗа составляет 298 тыс. тонн алюминия в год. В общей сложности бюджет строительства на этом этапе составил около 1,7 млрд долларов. Это значительные средства даже по нынешним меркам, но Олег Дерипаска с партнерами из «Русгидро» решили в рамках нового проекта использовать только самые современные технологии, которые требовали закупок новейшего оборудования: для строительства БоАЗа привлекались поставщики передового оборудования, как российского, так голландского, канадского и французского производства.

С момента запуска БоАЗ работает на самой распространенной в мире технологии электролиза с использованием предварительно обожженных анодов. Современная газоочистка, замкнутый водооборот — такой экологичный подход оценили и местные власти. «Лучший завод России и один из лучших заводов в мире. И экология здесь совсем другая, и культура производства на другом уровне» — такими впечатлениями поделился с журналистами во время первого визита на производство в 2019 году губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Построить завод — это полдела, главное потом — отстроить все рабочие процессы, продумать логистику, наладить коммуникации. Оборудование не то чтобы капризное, но нигде такого нет, приходилось самим разбираться во всем, — вспоминает менеджер отдела развития производственной системы БоАЗа Сергей Петров. — В итоге справились. Ребята с разных заводов все молодцы: приехали, объединили свои знания и опыт, и общими усилиями все получилось. И спустя пять лет мы добились стабильности, у нас самый лучший металл в России, самое лучшее качество и внешний вид».