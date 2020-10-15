Компромат на Байдена нашелся в старом ноутбуке

Опубликована электронная переписка Хантера Байдена, пятнающая его отца, кандидата в президенты США Джо Байдена. «Октябрьский сюрприз» от Дональда Трампа, о котором предупреждали оппоненты американского лидера, состоялся. Получилось эффектно, но не убийственно эффективно. Байден по-прежнему остается лидером избирательной кампании и одной порцией компромата его с победного пути не сбить.

Переписку обнародовала газета The New York Post – издание, относительно благосклонно относящееся к республиканцам. Уже одно это не оставляло сомнений, откуда исходит удар. А тут еще фантастические обстоятельства, при которых, в изложении газеты, к журналистам попала переписка. Письма якобы получены благодаря некоему владельцу центра ремонта компьютеров в штате Дэлавер, где живет Хантер Байден. Туда некий неизвестный мужчина принес на ремонт ноутбук, но потом за ним не вернулся.

Самому ноутбуку, разве что, не хватало подписи «Хантер Байден». Все признаки того, что он – собственность сына бывшего вице-президента имелись. Достаточно сказать, что на ноутбуке была наклейка семейного благотворительного фонда Байденов – Фонда Джозефа «Бо» Байдена, названого в честь брата Хантера, умершего от рака головного мозга. Владелец магазина уведомил о своем неожиданном приобретении ФБР. Но прежде чем передать его федеральным агентам, он скопировал содержимое ноутбука, и направил небезызвестному Рудольфу Джулиани. Вот такие связи у владельца провинциального центра по ремонту компьютеров: он запросто может обратиться к адвокату Дональда Трампа. А уж Джулиани отдал заветную переписку газете.

Само содержимое ноутбука напоминает, скорее, коллекцию непритязательного компромата, чем рабочий инструмент бизнесмена, коим является Хантер Байден. Там – коллекция порнографии, а также 12-страничное хоум-видео. На нем запечатлено, как Хантер Байден занимается любовью с некоей женщиной. Потом есть видео, где он же употребляет кокаин. Это, кстати, не новость. О том, что Хантер Байден – наркоман, было известно давно. Из-за пристрастия к кокаину он был даже исключен из резерва военно-морских сил.

Но все это – лишь, так сказать, штрихи к портрету. Собственно портрет вырисовывается в деловой переписке Хантера Байдена. Он, как известно, с 2014 года до апреля 2019 года был членом правления кипрской компании Burisma, которая занимается добычей газа на территории Украины – даром, что квалификация для такого поста у него, очевидно, недостаточна. Секрет бизнес-успеха Хантера злопыхатели видели в его отце, который в администрации Барака Обамы был вице-президентом и куратором украинского направления внешней политики США. За годы работы Байден-младший получил сотни тысяч долларов. По меркам американских госчиновников это вполне приличная сумма. Джо Байден отрицает, что это форма взятки, хотя нисколько не скрывает и даже гордится, что именно благодаря его усилиям со своего поста был снят украинский прокурор Виктор Шокин, утверждающий, что его вынудили уйти в отставку, когда он вплотную занялся делами Burisma.

Решающий аргумент сторонников того, что вице-президент США не торговал влиянием – это отсутствие доказательств такой торговли. И вот переписка их предоставляет. Из нее следует, что Хантер Байден устраивал встречу с отцом советнику Burisma Вадиму Пожарскому. А тот в переписке прямо интересовался, как сын вице-президента США использует свои семейные связи на благо компании.

Нельзя сказать, что опубликованный компромат смертелен (нужны еще и другие доказательства встречи Пожарского и Байдена, нежели письмо из ноутбука неясного происхождения) и уж точно он — не неожиданность. Задействовать украинские похождения Хантера Байдена в своей предвыборной кампании Трамп грозился давно. Этим оружием он пугал демократов еще во время истории с импичментом. А в сентябре оружие впервые было применено.

Сенаторы-республиканцы Чак Греслиа и Рон Джонсон обнародовали доклад о работе Хантера Байдена на Украине. В нем была масса «вкусных» для прессы деталей. Не прослеживалось только четко видимой коррупционной связи Байдена-старшего с украинскими художествами его сына. Как теперь ясно, самое важное команда Трампа приберегла на последние предвыборные недели.

Можно предположить, что это не единственный компромат на Байдена, который есть в запасе у действующего президента и скоро обрушится на головы американских избирателей. Команда Трампа наверняка вспомнит и о контактах Хантера с китайскими предпринимателями – благо, в них тоже можно найти много интересного. Публика будет довольна. Вопрос лишь в том, поможет ли это избирательной кампании нынешнего президента.

По опросам, Трамп отстает от Байдена, причем, очень сильно. Конечно, социологам свойственно ошибаться, но все же ясно, что теперь наступила такая стадия борьбы, когда президенту, чтобы переизбраться, нужно идти на все. Может быть, ему не удастся убедить сторонников демократов, что он – меньшее зло, по сравнению с коррупционером Байденом. Но, по крайней мере, есть шанс заставить соперника нервничать, делать опрометчивые заявления, которые, может, отпугнут часть избирателей. Сейчас все-таки каждый голос и каждый процент имеет значение.

Пока, впрочем, надо отдать должное команде Байдена: она реагирует на обнародованное The New York Post спокойно, без резких движений. Нет оправданий – есть лишь контробвинения, причем, старые. Как и в случае с докладами Джонсона и Гресиа, демократы пытаются притянуть к делу Россию: якобы, это Москва, чтобы поддержать Трампа, сливает смесь вранья и правды в прессу. Обвинение бездоказательное, но на часть избирателей действует.