Курс доллара: для рубля приготовили плохие новости

Рубль завершил вчерашний день очередным снижением к основным резервным мировым валютам. При этом торги в среду открылась с позиций 77,15 руб. за доллар и 90,64 руб. за евро.

Но начавшееся было на нефтяном позитиве предыдущего дня укрепление национальной валюты ближе к концу сессии сошло на нет. По данным на 12:00 мск на Мосбирже курс доллара составлял уже 77,26 руб. (+21 коп.), курс евро 90,69 (+22 коп.). А к 19:00 мск пара доллар-рубль торговалась по 77,60 (+55 коп.), пара евро-рубль – по 91,24 (+77 коп.).

Тем самым, в среду вечером рубль заметно просел в обеих парах на новостях о скором введении против России новых санкций. Напомним, страны Евросоюза уже утвердили ограничительные меры, связанные с «отравлением» российского оппозиционера Алексея Навального. Вчера была завершена письменная процедура их утверждения, а содержание самих санкций станет известно уже сегодня.

Кроме того, рубль слабеет на фоне бегства от риска глобальных игроков, которые отреагировали в среду на информацию о том, что в США приостановлены испытания вакцины от коронавируса. Также инвесторы продолжают отслеживать ситуацию вокруг американских президентских выборов, на которых согласно почти всем социологическим опросам, а также букмекерским котировкам должен победить Джо Байден.

Эксперты уверены, что приход представителя Демократической партии в Овальный Кабинет приведёт к ужесточению американской политики Вашингтона против Москвы и введению новых антироссийских санкций, что естественно ударит по курсу рубля.

При этом национальная валюта вчера фактические проигнорировала новые рекорды по объёмам размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфином РФ, а также возврат рынка «чёрного золота» к росту.

Прогнозы экспертов по курсу доллара

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов отметил два важных фактора, которые накануне повлияли на курсовую динамику. С одной стороны – это рост импорта нефти Китаем в сентябре (11,8 млн барр. в сутки, что сразу на 17,5% больше сентября прошлого года). С другой же стороны – снижение прогнозов по спросу в очередном отчете ОПЕК, а также повышение октябрьского прогноза добычи на ключевых сланцевых месторождениях в обзоре энергетического агентства США.

Таким образом ожидать серьезной поддержки от «чёрного золота» рублю пока не приходится. В свою очередь все негативные факторы остаются на месте, что приводит к наблюдаемой картине. В дальнейшем без появления позитива рубль продолжит отступать перед основными мировыми валютами.

Дмитрий Полевой из «ЛОКО-Инвест» считает, что диапазон 76,50-77,50, наблюдаемый на этой неделе, сохранится как минимум до конца этой недели.

«Возобновившийся вчера рост доллара к основным мировым валютам вновь ослабил ЕМ. Однако есть надежда, что умеренную поддержку рублю окажет налоговый период в РФ. В этой связи мы ждём, что при отсутствии негативных новостей, прежде всего с внешнего фронта, а также более-менее стабильных ценах на «чёрное золото», прежде всего сорта Brent, доллар в паре рублём выше 77,50 вряд ли поднимется», – сказал Полевой.

Между тем Дмитрий Гурковский из RoboForex полагает, что все имеющиеся факторы риска уже учтены в котировках, а новых пока не было.

«Но и каких-то поводов для безудержного оптимизма мы пока также не видим. Дело в том, что пара доллар-рубль в буквальном смысле этого слова подвисла возле отметки 77,00 руб., а пара евро-рубль – чуть выше 91,00. В целом же, национальная валюта сейчас выглядит слабо, остро реагируя на любые новости, как внутренние, так и внешние», – подчеркнул он.

В новостном потоке же, по его словам, присутствуют сейчас сигналы, которые могут в ближайшей перспективе могут сподвигнуть глобальных игроков к уходу из рисковых активов в более безопасные.

«Это, что вполне объяснимо, резко укрепит доллар и ослабит рубль. Наш прогноз: в краткосрочной перспективе пара доллар-рубль уйдёт в диапазон 76,80−78,50 руб., пара евро-рубль – в диапазон 90,50−92,50 руб.», – предположил он.

Ещё более пессимистичен в отношении курсовых перспектив рубля Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Как считает он, даже без какого-либо внешнего негатива доллар продолжит попытку вернуться к отметке в 80,00 руб.

«Мы полагаем, что ещё до конца этой недели ему это возможно удастся сделать. Но с другой стороны, даже при резком ухудшении внешнеполитического фона никаких фундаментальных поводов пробития этого психологически важного рубежа мы не видим», – резюмировал эксперт.