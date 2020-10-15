Льготной ипотеке дали новый срок

Закрепить успех

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с членами правительства. На нем, в числе прочих, поднимался вопрос поддержки строительной отрасли. Программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2021 года. Это, по оценке Марата Хуснуллина, позволит дополнительно привлечь в строительство от 500 до 600 млрд рублей.

Предложение о продлении льгот внес сам Владимир Путин. В ответ глава правительства Михаил Мишустин отметил, что эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер. Выдано было более 220 тысяч кредитов на 630 млрд рублей. Сейчас на программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки.

Позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что продление программы льготной ипотеки позволит дополнительно привлечь в строительство от 500 до 600 млрд рублей. «Самое главное, мы не только даем возможность выгодно приобрести жилье, но и выгодно финансируем стройку, так как в 40-45% новостроек квартиры уже проданы, и если мы не будем поддерживать финансирование, то у нас есть риск возникновения обманутых дольщиков», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что в настоящее время правительство активно следит за появлением новых проектов на рынке. «На 1 января 2020 года у нас было 107 млн кв. м в стройке, сейчас у нас где-то 98,5-99 млн кв. м. В то же время мы видим, если в течение года у нас была отрицательная динамика, то за сентябрь мы видим 3 млн кв. м новых проектов», — отметил Марат Хуснуллин.

Восстановление по цепочке

Программа льготной ипотеки под 6,5%, запущенная весной этого года, уже привела к значительному росту ипотечного кредитования в стране, признает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. С начала 2020 года в России выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн рублей, из них 220 тысяч — по льготной ипотеке. То есть, каждый четвертый ипотечный договор был выдан по этой программе. По итогам 2020 года ожидается, что общий объем выданных ипотечных кредитов превысит 3 трлн рублей, что станет абсолютным рекордом за последние годы, а всего будет оформлено до 1,5 млн кредитов.

Продление программы льготной ипотеки еще на восемь месяцев (с ноября 2020 года по июль 2021 года) означает, что ставки по ипотеке на продолжительный период будут оставаться низкими, что может стимулировать рынок новостроек, считает аналитик. Также программа будет способствовать привлечению дополнительных средств в строительную отрасль, а это, в свою очередь, позволит дать возможности для восстановления смежным отраслям (производство строительных и отделочных материалов, мебели, сантехники, транспортный сектор и т.д.).

Однако есть риск перегрева рынка недвижимости, предупреждает Артем Деев: повышенный спрос на ипотеку из-за низких ставок вызывает рост стоимости квартир. В среднем в России цены на первичном рынке выросли за девять месяцев этого года на 12%, начался рост цен и на вторичном рынке (в среднем, стоимость жилья увеличилась на 8%). Также есть опасность, что ажиотажный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, впоследствии может привести к провалу на рынке недвижимости после окончания ее действия.

Подъем не будет долгим

Продление госпрограммы по льготной ипотеке с комфортной ставкой 6,5% — ожидаемое событие на рынке первичной недвижимости, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Это дополнительный, стимулирующий спрос инструмент на определенный класс недвижимости, который с одной стороны будет способствовать выполнению целей нацпроекта с достижением общего объема ввода жилья в год до 120 млн кв. м к 2024 году, и с другой — реализовывать государственный социальный курс, цель которого способствовать улучшению уровня качества жизни населения.

Однако субсидирование государством ипотеки не является ключевым долгоиграющим драйвером для отрасли и на это есть несколько важных причин — отсутствие роста реальных доходов населения, плохое качество кредитного портфеля россиян, общее замедление экономики на фоне кризиса, снижение числа качественных застройщиков и отсутствие мотивации строить действительно добротное жилье за приемлемые деньги. Но льготная ипотека при всем желании не сможет долго удерживать рост рынка еще и потому, что она рассчитана далеко не на всех потенциальных заемщиков, полагает аналитик.

Преимущественно она может способствовать приобретению жилья в регионах и будет распространяться на наиболее массовый сегмент. Так, по средним подсчетам, ее условия могут подпадать под не менее 18—60% от всех представленных на первичном рынке квартир, поскольку максимальный размер кредита не должен превышать 3 млн руб. в регионах и 8 млн руб. в Москве и СПБ. Прибавить к этому аргументу еще тот факт, что большая часть россиян уже исчерпала свои возможности по приобретению такой ипотеки. Например, в июле был зафиксирован всплеск роста заключения таких сделок, а потом он постепенно пошел на спад, это во многом связано еще и с отложенным спросом из-за пандемии.

Сейчас у населения очевидно снижаются аппетиты в связи со снижением уровня доходов и отсутствующей возможности накопить на первоначальный взнос, констатирует Алексей Антонов. Еще один немаловажный фактор — при относительно привлекательных ставках, цены на первичное жилье продолжают заметно расти, так по данным ЦИАН с июля 2019 по июль 2020 года прирост цен в городах-миллионниках составил от 8 до 15%, что, к сожалению, также не мотивирует покупать квартиры.