Минфин купил акции «Аэрофлота» на 40,94 млрд рублей

Российский Минфин 14 октября приобрел в ходе SPO 682 306 260 обыкновенных акций «Аэрофлота» за счет средств Фонда национального благосостояния, говорится на сайте министерства. Общая стоимость акций составила 40 938,38 млн рублей, что составляет 20,01% от стоимости активов компании. Цена была установлена 8 октября на совете директоров авиаперевозчика и составляет 60 рублей за 1 акцию.

По сообщению ведомства, акции приобретены в порядке осуществления преимущественного права Российской Федерации как акционера «Аэрофлота».

Ранее «Аэрофлот» сообщил о завершении приема заявок на участие в допэмиссии акций компании, размещение прошло 9 октября, по цене 60 рублей за каждую дополнительно размещаемую акцию. Сообщается, что авиаперевозчик намерен направить вырученные средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Размещение акций привлекло интерес широкого круга участников рынка, рассказал один из руководителей соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Борис Квасов. Он уточнил, что «Аэрофлот» привлек 39,1 млрд рублей по открытой подписке, из которых 9,1 млрд рублей со стороны государства.