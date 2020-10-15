Мировые рынки готовятся к обвалу

Вторая волна пандемии не заставила себя ждать, число заболеваний коронавирусом по всему миру бьет весенние рекорды, а власти различных стран вводят все новые и новые ограничительные меры.

И только финансовые рынки пока оставляют пандемию без внимания, во всяком случае так кажется на первый взгляд.

Впрочем, это и не удивительно, сейчас в центре внимания другое важное событие — выборы в США, и именно на эту тему ведутся основные спекуляции.

Между тем, угроза новых локдаунов или карантина буквально нависает над экономикой. Несмотря на громкие заявления чиновников, в том числе из Всемирной организации здравоохранения, о том, что нет необходимости блокировать экономику, этот процесс уже запущен, просто он развивается постепенно.

Самый наглядный пример — решение президента Франции Эмманюэля Макрона ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов. Режим будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени и продлится минимум четыре недели. В это время будут закрыты все рестораны и театры, а за нарушение будет полагаться крупный штраф.

И это не единичный случай. Буквально каждый день появляются сообщения о тех или иных ограничениях, преимущественно в Европе.

Все это не может пройти незаметно для и без того ослабевшей во время пандемии экономики. По сути, происходит постепенный локдаун, пусть даже и не такой жесткий, как весной.

И похоже, финансовый рынок уже готов обратить на это внимание. Стоит напомнить, что и перед весенним обвалом на рынке акций США, да и других площадках, наблюдалось подобие эйфории, во всяком случае так казалось со стороны.

Сейчас индексы попытались снова приблизиться к историческим максимумам, однако эти усилия быстро сошли на нет. И опять же, это всего лишь видимость.

Рост индексов не отражает реальной картины. Подавляющее большинство акций и близко не показывает той динамики, что показывают индексы, напротив, они торгуются минимумах за несколько месяцев, а некоторые и вовсе тестируют мартовское дно.

Успех индексам обеспечивают лишь технологические гиганты, их суммарный вес в индексе широкого рынка S&P 500 составляет примерно четверть.

Однако и здесь оптимизм может быстро сойти на нет, если финансовые отчеты не оправдают ожиданий.

К слову, сезон отчетов в Штатах уже стартовал — как раз на этой неделе, и пока крупным эмитентам особо похвастаться нечем. Довольно слабые показатели у банков, особенно со знаком минус выделился Wells Fargo.

Среди авиаперевозчиков накануне отчиталась United Airlines: квартальная выручка рухнула на 78%. И хотя у компании еще достаточно большой запас ликвидности — 19 миллиардов долларов, она продолжает ее прожигать, теряя в день 24 миллиона долларов.

Негатив накапливается, и, если весной рынок был полон надежд на быстрое V-образное восстановление экономики после снятия карантина, то сейчас приходится столкнуться с реальностью — оптимистичный сценарий не оправдался, восстановление затормозилось, а сейчас еще и новые ограничения.

Так что вероятность еще одного глубокого погружения финансовых рынков сейчас растет с каждым днем.

Что касается российского рынка, то здесь ситуация не сильно отличается от западных площадок. Котировки многих акций откатились к минимумам за последние несколько месяцев. Снижаются и индексы, ведь у нас на рынке нет Google, Apple и компании, которые могли бы держать фондовые индикаторы на высоте.

А рубль, который и так довольно сильно ослаб за последнее время на фоне геополитических рисков, сейчас имеет шансы ослабнуть еще сильнее — теперь на фоне внешнего негатива.

Уже сегодня доллар на Московской бирже вновь поднялся выше отметки 78 рублей, и, вполне возможно, это только начало еще одной волны снижения курса.