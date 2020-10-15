Мурашко заявил, что 70% трудоспособного населения России находится в состоянии стресса

Около 70% работающего населения России находятся в состоянии постоянного стресса, заявил глава Минздрава Мурашко в ходе онлайн-съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В России, по данным Научно-исследовательского института медицины и труда, до 70% работающего населения находится в состоянии стресса различной степени», - сообщил глава Минздрава. Более 80% работающих россиян имеют хотя бы один фактор риска для неинфекционных заболеваний, добавил Мурашко. Он уточнил, что речь идет о злоупотреблении алкоголем, курении, нерациональном питании и малоподвижном образе жизни.

Чиновник добавил, что колоссальное влияние на психологическое состояние россиян оказывает потребление алкоголя, особенно это касается мужской части населения России.

«Влияние алкоголя - нами четко оценено - оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», - добавил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что в России избыточным весом страдает более 30% граждан, большинство из которых приобрели заболевание неправильным питанием и малоподвижным образом жизни.