Назван фактор, который значительно повышает риск смерти при коронавирусе

Российский учёный, академик РАН Евгений Шляхто назвал фактор, который, по его мнению, значительно повышает риск смерти при коронавирусе COVID-19. В интервью агентству «Интерфакс» специалист заявил, что этим фактором является ожирение. Как подчеркнул учёный, у людей с лишними килограммами риск тяжелого течения коронавируса увеличивается минимум в семь раз, а риск умереть – почти в девять раз.

Кроме того, Шляхто назвал отягчающим фактором при заболевании COVID-19 нехватку в организме витамина D. Согласно его данным, такой дефицит выявлен более чем у 70% заразившихся коронавирусом, при этом у половины из них болезнь протекала в тяжёлой форме. Академик РАН пояснил, что дефицит витамина D – важнейший прогностический фактор неблагоприятного развития заболевания.

Ранее сообщалось, что сингапурские медики рассказали ещё об одном тяжёлом осложнении коронавируса. Наблюдая за пациентами, у которых был выявлен этот вирус, они пришли к выводу, что COVID-19 может привести к гангрена нижних конечностей.

Как пояснили специалисты, гангрена развивается из-за возникновения тромба в аорте, а тромб появляется в результате заражения коронавирусом. В частность, у 39-летнего мужчины, у которого был диагностирован COVID, через некоторое время появились сильные боли в правой ноге с постепенным возникновением гангрены на пальцах.

Напомним, согласно информации оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 13 754 новых больных. Всего к утру 15 октября общее число заболевших COVID-19 в нашей стране достигло 1 354 163. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 048 097 (+8 392), активных случаев – 282 575 (+5 076). Жертвами коронавируса в РФ стали 23 491 человек – 286 за последние сутки. Этот показатель стал максимальным с начала пандемии. Днем ранее число умерших в РФ достигало 239 человек

Лидером по новым заболевшим остаётся Москва, где за сутки выявили 3 942 инфицированных. Далее следуют Санкт-Петербург (+638), Подмосковье (+439), Ростовская область (+281) и Нижегородская область (+281).

Заболеваемость COVID-19 в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев. К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.