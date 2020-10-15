Сланцевая революция в США подошла к концу

Вскоре после прихода в США коронавирусной пандемии цена барреля нефти впервые в истории опустилась ниже 0. В надежде переждать ценовую войну между двумя крупнейшими производителями нефти Саудовской Аравией и Россией во многих странах останавливалась добыча, увольнялись тысячи нефтяников и временно закрывались скважины.

Прошли полгода. На нефтяные месторождения США начала возвращаться жизнь. Сейчас, например, вновь работают 47 ранее закрытых скважин в Нью-Мексико, но это только 40% от общего количества в 2019 году.

Нефтяная отрасль штата начала очень медленно приходить в себя после нокдауна, в который отправил ее коронавирус. Достаточно напомнить о закрытии НПЗ крупной компании Marathon Petroleum в штате и о банкротстве одной нефтяной компании. И это только начало, предупреждают сами нефтяники, которые боятся волны банкротств. Рассчитывать на поддержку штата им, увы, не приходится, потому что доходы местных властей из-за пандемии резко упали.

Несмотря на неуклонный рост добычи нефти неприятности нефтяного сектора Нью-Мексико начались не вчера. В 2014 году цены на нефть упали со 105 долларов за баррель менее чем до 50. В результате в 2014-19 гг. работы лишились около 50 тысяч нефтяников. Так что пандемия стала не первопричиной бедственного положения нефтянки, а его катализатором.

Не лучше обстоят дела и у акций нефтегазовых компаний. Энергетический сектор – худший за последнее десятилетие в S&P 500, который вырос за это время на 180%.

Сланцевый бум еще больше опустил цены на нефть. Аналитики обратили внимание на то, что у сланцевиков последние десять лет из года в год отрицательные денежные потоки. Парадокс сланцевой революции в том, что она преуспела в наращивании добычи нефти и газа, но не в зарабатывании денег. Сами сланцевики сейчас все чаще называют ее «пузырем».

К этим объективным причинам добавляются и другие: например, быстрый рост возобновляемых источников энергии; медленная, но верная электрификация транспорта в США и т.д.

В этом году приход пандемии заставил администрацию Трампа организовать помощь для нефтяной отрасли. Минфин и ФРС закачали за время карантина в нефтегазовый сектор многие миллиарды долларов.

В марте ФРС сообщила, что впервые в истории намерена покупать долги нефтегазовых компаний. За следующие 6 месяцев главный американский банк покупал облигации 19 нефтегазовых компаний, несмотря на то, что и формально, и фактически это можно квалифицировать как вмешательство в работу финансовых рынков, что ФРС не имеет права делать по уставу.

Покупка облигаций привела к существенному росту долга нефтегазовой отрасли США. В 2020 г. нефтегазовые компании уже выпустили новых облигаций на 129 млрд долларов, еще один рекорд как минимум за десятилетие.

Несмотря на столь ощутимую поддержку нефтяные и газовые компании продолжат терять рабочие места. Так, в Нью-Мексико в этом году без работы остались 4,5 тысячи нефтяников и работников смежных отраслей. Численность обратившихся за пособием по безработице нефтяников и газовиков превышает 4 тыс. человек.

Кстати, крупные нефтегазовые компании выкупают свои же ранее выпущенные облигации, чтобы выплачивать более низкие процентные ставки.

Несмотря на то, что добыча медленно восстанавливается в Пермианском бассейне, часть которого находится на территории Нью-Мексико, эксперты сомневаются, что нефтяная отрасль когда-нибудь вернется на допандемические уровни добычи. По крайней мере две трети сланцевиков считают, что добыча уже достигла в прошлом году пика и теперь будет только снижаться.

Естественно, в обстановке такой неопределенности существуют сильные страхи, что количество закрытых скважин и выключенных буровых установок будет только расти. В Нью-Мексико сейчас более 700 законсервированных скважин, закрытие которых будет стоить как минимум 24 млн долларов. У штата же сейчас на эти цели имеется лишь 2 миллиона.

Здесь еще один парадокс: скважины консервируются, а штату, как воздуха, не хватает нефтедолларов в виде налогов от нефтяников.

В Пермианском бассейне нефть может давать минимальную прибыль при цене барреля не ниже 55 долларов. Если нынешняя цена на уровне 40 долларов не восстановится до докоронавирусных уровней, около 70% из 57 тыс. активных скважин в бассейне станут убыточными.

Законсервированные скважины – долгосрочная проблема. Расчеты показывают, что сейчас в Нью-Мексико в общей сложности 73 тыс. скважин. Причем, все их придется консервировать в случае убыточной работы. Консервация обойдется штату приблизительно в 10 млрд долларов. Между тем, стоимость облигаций позволит компаниям финансировать лишь 2% скважин.