Норвегия намерена присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

Норвегия объявила о готовности присоединится к европейским санкциям, которые Евросоюз предполагает ввести в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщил глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде в эфире норвежской телекомпании NRK.

«Норвегия присоединится к санкциям, которые ЕС введет в отношении России», - сообщила дипломат телекомпании.

12 октября на совещании в Брюсселе главы МИД ЕС договорились «точечные санкции за инцидент с Навальным».

В начале сентября правительство Германии выступило с заявлением об отравлении оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Позже выводы Берлина подтвердили независимые лаборатории Франции и Швеции. Канцлер Меркель потребовала от Москвы объяснений произошедшего. Россия, в свою очередь, потребовала предоставить ей доступ к материалам по делу Навального, однако, ни один запрос не был удовлетворен.