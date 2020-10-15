Пашинян предположил, что Турция перебросила боевиков на Северный Кавказ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «РИА Новости» заявил, что уничтоженные иностранные террористы в Чечне и Дагестане могли быть переброшены Турцией из Сирии.

«Очень интересная информация пришла в течение последних дней из России, с Северного Кавказа, когда в Чечне и Дагестане были уничтожены боевики, и была информация, что эти боевики приехали в Россию из-за рубежа, приехали из Сирии. И я вижу тут непосредственную связь в этом процессе: боевики из Сирии были переведены Турцией в зону конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха, а сейчас они уже появляются на Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе, а вышла за его пределы в его локальном смысле. Это уже региональный полномасштабный конфликт, который затрагивает конкретные интересы региональных стран», – сказал Пашинян.

12 октября в Дагестане был обстрелян полицейский автомобиль, ответным огнем двое нападавших были уничтожены.

13 октября в Грозном было уничтожено четверо боевиков, которые, по утверждению местных властей, прибыли из-за границы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства того, что боевики из джихадистских группировок в Сирии пытаются попасть через территорию Турции в Нагорный Карабах.