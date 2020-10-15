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По указу Собянина в клубы Москвы будут пускать только по QR-коду

Москва, 15.10.2020

Начиная с 19 октября в столичные клубы будут пускать только при наличии специального QR-кода, написал мэр Москвы в своем блоге. Он уточнил, что соответствующий указ уже им подписан. Система идентификации посетителей ночных клубов будет выдавать коды по номеру телефона.

«С 19 октября 2020 года доступ работников и посетителей в ночные клубы и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», - написал мэр на своей странице. Он добавил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается таким образом, что власти имеют все основания вновь ограничить работу индустрии ночных развлечений, но не хотят этого.

Собянин напомнил, что весной одними из первых были введены ограничения в отношении развлекательной индустрии, поскольку именно посетителям дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений сложно соблюдать социальную дистанцию, а масочный режим «практически неосуществим».

Мэр уточнил, что мера необходима для наличия базы телефонов для оповещения в случае обнаружения у одного из посетителей коронавируса.  

«В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19», - добавляет Собянин.

Накануне Собянин сообщил на своей личной странице, что с 19 октября по 1 ноября московские учащиеся 6-11 классов перейдут на дистанционное обучение. Ученики младших классов вернуться к очному обучению в школах. Дети пятых классов также вернутся к очному формату обучения, поскольку первый год в средней школе является «стрессовым» и «будет лучше, если они тоже вернутся в школу», сообщил Собянин.

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