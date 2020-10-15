Правительство взяло на контроль охрану Байкала при реконструкции железнодорожных магистралей

Речь идет об охране центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Всего в рамках строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, которые требуются для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, на Байкальской природной территории запланированы 144 объекта (уже реализуются 34). Из них на 53 получены положительные заключения государственной экологической и технической экспертиз, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, на каждый объект разрабатывают экологический паспорт, который содержит информацию о компенсационных мероприятиях, а также данные экологического мониторинга и контроля.

«Такой важный инфраструктурный проект по соединению дальневосточных, сибирских территорий с Центральной Россией должен быть экологичным. Общая задача – не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы», – отметила вице-премьер.

Например, при проектировании нового Байкальского тоннеля было запланировано высадить новые деревья. Всего с начала осени в районе Байкала сотрудники РЖД высадили более 80 тыс. сеянцев сосны, на площади 20 га, отметил он.

В свою очередь, правительство договорилось с Российскими железными дорогами (РЖД) о том, что если в ходе работ потребуется вырубать деревья, — компания восстановит лесной фонд в объеме, впятеро превышающим нормативные требования. Вице-премьер Абрамченко также поручила подготовить проект распоряжения Правительства, который утвердит требования к строительному мусору: где и как он будет размещаться и каким образом рекультивироваться.

Вице-премьер также подчеркнула, что необходим экологический аудит реализации проектов с привлечением российской науки, экологов и общественности, и поручила это Минприроды совместно с надзорными органами. Они будут контролировать инфраструктурный проект на всех стадиях. В частности, ведомство, совместно с Сибирским отделением РАН, уже разрабатывает платформу цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на Байкале.

Для научного сопровождения проектов в части разработки и экспертизы природоохранных мероприятий ОАО «РЖД» планирует пригласить специалистов Сибирского отделения Российской академии наук.

«Мы приглашаем все заинтересованные стороны к анализу принятия проектных решений», – сказал Олег Белозеров. Он отметил, что для контроля за соблюдением природоохранных мероприятий в период строительства будет создана система мониторинга, куда помимо имеющихся стационарных экологических лабораторий, войдут комплексы видеофиксации, локальные стационарные посты и мобильные установки контроля влияния объектов строительства на окружающую среду. Данные будут автоматические передаваться в государственные системы мониторинга.