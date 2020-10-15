Президент республики Киргизия подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении с себя полномочий главы государства, сообщила его пресс-служба. В связи с принятием данного решения политик обратился к народу, отметив, что для него «дороже всего является мир в стране, спокойствие в обществе и жизнь каждого соотечественника».

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», - сообщил Жээнбеков в обращении.

Глава республики обратился с призывом к оппозиционному депутату, выпущенному из тюрьмы и занявшему пост премьера страны, Садыру Жапарову и другим деятелям оппозиции вернуть в страну мирную жизнь. Также с призывом не допустить кровопролития он обратился к митингующим и силовикам. Жээнбеков еще раз напомнил, что 14 октября парламент страны проголосовал за назначение Жапарова премьер-министром, что было закреплено президентским указом. Однако, по словам президента, решение не сняло напряженности, а ситуация близка к «двустороннему конфликту».

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается», - добавил Жээнбеков.