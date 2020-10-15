Многие страны закупают продовольствие впрок на фоне пандемии

Пандемия спровоцировала страхи разрыва цепочек поставок не только сырья и товаров, но и продовольствия, что неминуемо приведет к перебоям с его поставками. Жители многих стран, опасаясь голода, вновь сметают все с полок продовольственных магазинов, сообщает Bloomberg. Естественно, ажиотаж приводит к стремительному росту цен на продукты питания. Власти вынуждены срочно закупать продовольствие, чтобы успокоить население и не дать разгореться панике.

Планета готовится к потенциально возможному голоду. Иордания создала рекордные запасы пшеницы. Крупнейший на планете импортер зерна Египет за последние полгода увеличил закупки продовольствия более чем на 50%. Тайвань сообщает о наращивании продовольственных запасов, а Пекин закупает зерно для прокорма растущего поголовья свиней.

Опасения не лишены оснований. Пандемия вне всяких сомнений сильно ударила по глобальной и региональной торговле и уже расстроила цепочки поставок между фермами и потребителями.

К тому же, Covid-19 еще весной существенно изменил поведение потребителей, которые, боясь заразиться, ограничили посещение магазинов и рынков, но при этом увеличили объемы покупок и, естественно, стараются создавать дома на «черный день» запасы продуктов.

Ряд дополнительных факторов способствуют ажиотажу и росту цен на зерновые и продукты из них. Это и сильные наводнения в Китае этим летом, и рост закупок Пекином американской сельскохозяйственной продукции, чтобы выполнить подписанный в начале года документ о первой фазе торгового соглашения между США и КНР. Китайское руководство также хочет иметь достаточные запасы продовольствия, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, как произошло в начале текущего года с пандемией.

По словам Абдулрезы Аббасиана, старшего советника по экономике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), ряд государств решили в последнее время увеличить закупки продовольствия на тот случай, если коронавирус разорвет цепочки поставок. Однако есть страны, например, Египет и Пакистан, и их количество растет, которые действительно наращивают стратегические запасы. Правды, и у Каира, и у Исламабада имеются и другие веские причины для этого, включая, в первую очередь, доступ к иностранной валюте; объем их продовольственных запасов и необходимость сдерживать рост цен на продукты питания.

В ряде стран, например, Турции и Марокко увеличению закупок продовольствия способствовали плохие урожаи в этом году.

Цены на сельскохозяйственную продукцию растут из-за наращивания многими государствами закупок продовольствия. Такая ситуация привела к росту индекса Bloomberg Agriculture Subindex, который следит за фьючерскими контрактами на продовольствие, с июня почти на 20%.

Росту цен на сахар особенно способствовало энергичное пополнение его запасов Китаем, объясняет Джеован Консул, старший менеджер сельхозфирмы Bunge Ltd.

Китай, главный импортер множества товаров и полезных ископаемых, начиная от нефти и заканчивая соевыми бобами, может еще больше способствовать усилению продовольственного ажиотажа в 2021 году благодаря недавно принятому пятилетнему плану увеличения громадных стратегических резервов.

«Китай несомненно поддерживает цены на сырье, включая продовольствие, за счет огромных закупок»,- говорится в аналитической записке экономиста Commerzbank AG Даниеля Брисманна.

Естественно рост закупок только приветствуется производителями сельхозпродуктов, которые не на шутку встревожились после падения спроса на свою продукцию, вызванного пандемией, которая резко сократила не только торговлю, но и перевозки. Очень рады активности китайских закупщиков и американские фермеры, которые благодаря Пекину и первой фазе торгового соглашения обновляют в этом году рекорды последних лет по доходам.

Результаты деятельности во втором квартале оказались рекордными в истории крупного продовольственного конгломерата Archer-Daniels-Midland Co (ADM).

«Многие страны в разных уголках планеты поменяли философию закупок продовольствия с «точно в срок» на «всякий случай»,- объясняет рекорд финансовый директор ADM Рей Янг.- Они хотят немного нарастить резервы, потому что не знают, как цепочки поставок будут себя вести под действием пандемии».