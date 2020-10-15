Прогноз погоды: Россию ждёт зимнее вторжение

Уже октябрь добрался до середины, а у нас за окном почти июнь – плюс 15-20 почти по всей России. А вчера был Покров – а ведь в этот день ещё лет десять назад уже стояли морозы и все ждали первый снег. Снег накануне вроде и выпал, но пока только на Крайнем Севере, например, в Мурманске, что неудивительно. Правда через час растаял. А ещё есть примета такая – какая погода на Покров, такая будет и зима. Неужели зима в этом году будет проходить при плюсовой температуре или всё же нет?

Синоптики предлагают не радоваться раньше времени – холодный фронт уже на подходе и стремительно приближается: Россию ждёт зимнее вторжение. Максимум, тепло простоит до конца этой недели, после чего начнётся резкое и безвозвратное похолодание. Природа начнёт возмещать бабье лето, которым радовала нас так долго, снегом и заморозками.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков

Метеорологи с грустью сообщают москвичам и гостям столицы, что четверг, 15 октября, последний тёплый день в этом году. Градусники сегодня показывают приятные плюс 15, солнечно и сухо. Но уже с пятницы небо затянет облаками, пойдёт дождь и начнётся стремительное похолодание.

Тёплый фронт, который согревал Москву так долго, вытеснит северо-западный и северный холодный воздух. В пятницу градусники днём не покажут выше плюс 7-9. В ночь на субботу уже можно ждать отрицательных температурных значений, а с понедельника воздух не будет прогреваться сильнее плюс 4-5, небо затянет плотными облаками, возможно даже пойдёт снег.

Погода в Санкт-Петербурге. Синоптики предупредили о зимнем вторжении

Уже сегодня петербуржцы ощутили приход настоящей осени – четверг с раннего утра совсем нетёплый: плюс 4-9, ветер до 9-10 метров в секунду, атмосферное давление упало, хотя пока и находится около нормы в 760 мм рт. ст.

Пятница и вовсе не порадует теплом – градусники покажут что-то около плюс 5, по области может чуть-чуть потеплее. Дождя не будет, сильных ветров тоже. А вот выходные уже будут совсем грустными: синоптики предупредили жителей СПб и туристов о зимнем вторжении. В частности, ожидаются долгоиграющие дожди, переходящие в снег. Небо будет тяжёлым, свинцово-серым. Также метеорологи обещают значительное усиление ветра.

Начало следующей недели будет ознаменовано ещё более заметным похолоданием – термометры не покажут в городе на Неве выше минус 1 – плюс 2, возможен мокрый снег, ветер. Так что тепла больше ждать не приходится, но грустить мы всё равно не будем – весна придёт рано или поздно.

Погода в Поволжье и Ставропольском крае

Поволжье пока впереди всей страны по сохранению тепла в центральной части России. В Татарстане ощутимое похолодание обещают только с субботы: на выходных будет около плюс 7-9, возможны небольшие дожди, облачность переменная. В понедельник немного потеплеет – до плюс 11, но тоже возможен небольшой дождь. По ночам воздух не станет прогреваться выше плюс 3, а в следующую среду обещают снег.

А вот в Самарской области бабье лето задержится довольно долго и зимнее вторжение тут пока откладывается. В четверг, 15 октября, самый жаркий день – плюс 20. Немного начнёт опускаться столбик термометра с пятницы – до плюс 16. В выходные возможны небольшие дожди, но всё-таки будет довольно тепло – плюс 14 в среднем. Холода начнут проникать сюда лишь со вторника, а ощутимое падение температуры до плюс 2-5 днём ожидается только в среду.

В Саратовской области погода примерно такая же, как и в Самаре, но самый тёплый день этой осени прогнозируется на выходные – а именно в воскресенье. Похолодание тоже стоит ждать не раньше среды.

Ставрополье пока бьёт все температурные рекорды. Например, в Ставрополе конец этой недели будет не просто тёплым, а даже жарким – в воскресенье до плюс 26, ясно, безветренно. Но, с понедельника температура резко пойдёт на спад, хотя можно ли считать плюс 15 сильным понижением? Тем более, что к следующим выходным синоптики обещают вновь потепление – до плюс 20.

В Пятигорске примерно такая же картина: жаркий конец недели, с небольшим проседанием температурного фона в середине следующей и потеплением к выходным. Возможны небольшие дожди.

В Минеральных Водах жарко и солнечно сейчас и все выходные – до плюс 25, в понедельник и вторник небольшое понижение температуры до плюс 20, возможны грозы.

Погода в Сибири и на Урале

А вот Сибирь всё же ждёт вторжение зимы: самый холодный день этой недели - в пятницу, 16 октября, градусники покажут не выше плюс 7-9, будет ветрено и дождливо. Хотя и обещают синоптики, что к выходным погода наладится – будет довольно тепло плюс 14, ветер немного утихнет, и огородники могут успеть закончить свои дела на приусадебных участках.

А вот со следующей недели уже температурный фон резко просядет: в понедельник ожидается не выше плюс 4, а во вторник - возможен первый снег. По ночам стоит ждать заморозков до минус 2.

В Барнауле примерно такая же картина: пятница самый холодный день - до плюс 9 и дождь, в выходные довольно тепло – плюс 15, а с понедельника холодный фронт начнёт вытеснять тепло и можно ожидать снега. Примерно такая картина складывается по всем районам Сибири.

На Урале, в частности, в Екатеринбурге, самый тёплый день на этой неделе будет пятница – до плюс 14. Правда возможен небольшой дождь. Но в выходные и здесь зимнее вторжение: столбики термометров днём не покажут выше плюс 4, дождь и ветрено, ночью заморозки. В понедельник, правда, немного потеплеет до плюс 8, но можно ожидать мокрый снег.

В Челябинской области четверг и пятница будут довольно теплыми – плюс 15-16, в субботу около 10 градусов выше нуля, дождь. В воскресенье столбики термометров опустятся до отметки плюс 2-4, в ночь на понедельник возможны заморозки. В начале следующей недели немного потеплеет, но это всего на один-два дня – дальше зима начнёт постепенно вторгаться в регион и вытеснять тепло.