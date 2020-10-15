Путин подписал закон, регулирующий проезд по платным дорогам, а также формирование тарифов к ним. Документ публикует 15 октября официальный портале правовой информации.

Новый закон запрещает движение по платным дорогам и платным участкам дорог без внесения платы за проезд. Плата взимается оператором дороги, при этом он не имеет право отказать в проезде определенному пользователю, отдав предпочтение кому-либо из других пользователей.

Уточняется, что документ регулирует развитие безбарьерных платных дорог в России, а также безбарьерных систем взимания платы по системе free-flow, передает ТАСС. Ожидается, что закон будет способствовать развитию скоростных автомобильных дорог в целом.

Стоимость проезда и ее расчет будет утверждаться правительством, властями региона или органом местного самоуправления в зависимости от назначения дороги. Уточняется, что стоимость проезда по платной дороге должна быть равной для всех.